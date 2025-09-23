Lidera partidului prorus „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a apelat la Corduneni pentru un domiciliu fictiv, necesar cetățeniei române

1 minut de citit Publicat la 12:11 23 Sep 2025 Modificat la 12:19 23 Sep 2025

Victoria Furtună, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, se află pe lista de sancțiuni UE. Foto: Profimedia Images

Actuala lideră a partidului prorus „Moldova Mare”, Victoria Furtună, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, a apelat la membri ai clanului Cordunenilor, pentru a-și declara un domiciliu fictiv în România, au declarat surse judiciare pentru Antena 3 CNN. Victoria Furtună, fostă procuroare și candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, și-a declarat domiciliul la o adresă din Iași deținută de soții Mirela și Vasile Bogdan, membri ai clanului Cordunenilor, conform surselor citate.

Aceeași adresă din Iași a mai fost pusă de Corduneni, contra cost, la dispoziția a peste 10.000 de cetățeni moldoveni care își declaraseră fictiv domiciliul la respectivul imobil, pentru a putea obține documente de identitate românești.

Polițiștii au verificat „23 de locații” din Iași „în scopul asigurării respectării legalității în domeniul stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova și Ucraina, dar și din Federația Rusă și alte state, la locațiile de interes. În cadrul acțiunii, au fost verificate 23 de locații și legitimate 30 de persoane”, se arată într-un comunicat al poliției.

Astfel, polițiștii au efectuat verificări în baza informațiilor puse la dispoziție de către structurile de evidență a persoanelor, în 23 de locații din municipiul Iași, cât și din județul Iași, context în care au fost analizate și circumstanțele în care a fost realizată luarea în spațiu.

„Totodată, scopul acțiunii a fost asigurarea respectării legalității în domeniul stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova și Ucraina, dar și din Federația Rusă și alte state, din punct de vedere polițienesc”, se mai arată în comunicat.

Clanul Cordunenilor este o grupare interlopă, ai cărei membri au fost acuzați de infracțiuni cu violență, infracțiuni informatice și proxenetism.

În timpul vizitei de la Broşteni, localitate afectată de inundaţiile din judeţul Suceava, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost însoțit și de Petronel Corduneanu, actualul lider al clanului Cordunenilor. Petronel Corduneanu a mai fost văzut alături de Călin Georgescu inclusiv la protestele din Piața Victoriei.

Victoria Furtună a reînviat teoria sovietică a Moldovei Mari, mișcarea revendicând partea de nord-est a României. Ea se află pe lista de sancțiuni a UE.