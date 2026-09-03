„Fugiți, proștilor, veți muri!” Și-a sabotat propria navă și a dezertat din armata lui Putin. Acum luptă pentru Ucraina

3 minute de citit Publicat la 23:23 03 Sep 2026 Modificat la 23:23 03 Sep 2026

Voluntari ruși care luptă de partea armatei ucrainene, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Pe un câmp din Ucraina, un soldat rus își face semnul crucii, după care se predă în fața unei drone ucrainene. Deși o astfel de scene a devenit banală pe front, ceea ce nu știe respectivul soldat rus este că s-a predat, de fapt, unei unități de voluntari ruși, foști militari care au dezertat din armata Moscovei și care acum luptă pentru Ucraina, informează Sky News.

Militarii ruși care luptă pentru armata ucraineană fac parte din Legiunea Rusă. Cele mai cunoscute grupări armate de voluntari ruși care s-au remarcat, până acum, împotriva trupelor armatei ruse în Ucraina sunt Legiunea „Libertate pentru Rusia” și „Corpul Voluntarilor Ruși”.

Înființată în 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Legiunea Rusă s-a transformat, de la o simplă unitate e voluntari, la o formațiune mult mai bine organizată și cu experiența războiului care durează deja de 4 ani și jumătate.

În cadrul legiunii ruse se află foști militari care au activat în forțele terestre și navale ale armatei ruse.

Cum a reușit un singur marinar rus să-și saboteze corveta lansatoare de rachete Kalibr și Zirkon

Voluntarii ruși care luptă pentru Ucraina sunt renumiți pentru capacitățile lor de recunoaștere pe câmpul de luptă și executarea unor acțiuni de luptă țintite asupra pozițiilor ruse.

Trei membri ai legiunii de voluntari ruși au acceptat să vorbească despre acțiunile lor pentru Sky News.

Printre aceștia se numără un sabotor, care inițial a fost marinar rus care și-a incendiat propria sa navă, comandantul unei unități de piloți de drone specializat în transportul peste graniță al ucrainenilor răniți și o creatoare de modă care a schimbat mașina de cusut pe sutura rănilor de pe câmpul de luptă.

„Goga” este numele de cod al unui fost marinar rus, născut și crescut în exclava rusă Kaliningrad. La momentul declanșării invaziei în Ucraina, Goga era operator radio pe nava purtătoare de rachete Serpuhov, o corvetă capabilă să lanseze rachete de croazieră Kalibr și rachete hipersonice Zirkon.

„Eram singura persoană de pe navă care nu era în favoarea războiului”, a spus Goga.

După ce a încercat să-și convingă camarazii că invazia asupra Ucrainei era ceva greșit, a fost convocat la biroul procuraturii militare, unde a primit un avertisment. A cerut să demisioneze, dar cererea sa i-a fost respinsă.

Ulterior, au început să apară zvonuri că tot mai multe nave urmau a fi desfășurate în zona de război, pentru a lansa rachete asupra Ucrainei.

Goga a spus că a refuzat să ia parte la uciderea de ucraineni și a decis să se înscrie voluntar în Legiunea Libertate pentru Rusia.

„Aș vrea să-l văd pe Putin în boxa acuzaților, în Ucraina”

După un îndelungat proces de verificare, ucrainenii au pus la punct un plan pentru sabotarea navei rusești pe care servea Goga și aducerea lui în Ucraina.

Goga a reușit să fure apoi diverse documente secrete și mai multe canistre cu benzină

„Am adus combustibil în secțiunea de comunicații a navei și am început să torn benzină pe echipamente”, a spus Goga.

Marinarul a montat apoi un dispozitiv exploziv cu cronometru. Incendiul provocat a distrus practic „centrul nervos” al navei - echipamentele de comunicații ale corvetei, care a fost scoasă din uz vreme de câteva luni, perioadă în care nu au putut fi lansate rachete împotriva Ucrainei.

Întrebat de reporterii Sky News dacă a ucis, până acum, ruși în Ucraina și cum se simte în această privință, Goga a replicat:

„Nu simt nimic, cu excepția unui sentiment de ușurare că mai puțini ucraineni vor muri”.

Întrebat dacă are un mesaj pentru foștii săi camarazi, Goga a răspuns:

„Fugiți, proștilor, veți muri”

Goga a mai spus că își dorește ca Rusia să fie eliberată „de omul care o conduce de mai bine de două decenii”.

„Sau mai simplu spus, așa cum gândesc eu: distrugeți din temelii întreg sistemul și refaceți totul, de la zero”, a spus Goga.

„În privința lui Putin, nu mi-aș dori să moară. Aș prefera să-l văd în boxa acuzaților, în Ucraina”, a mai spus fostul militar rus care acum activează în legiunea rusă care luptă alături de armata ucraineană.