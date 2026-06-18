Furie la Kremlin după ce ucrainenii au bombardat Moscova. Lavrov amenință cu „lovituri masive” asupra Ucrainei

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Rusia va lansa „lovituri masive” asupra Ucrainei, ca urmare a atacurilor recente cu drone ucrainene asupra Moscovei. Lavrov a menționat că obiectivul (atacului) a fost deja stabilit de Vladimir Putin, informează The Moscow Times.

„Nu e nicio coincidență că președintele a anunțat cu ceva vreme în urmă, că vom iniția atacuri în valuri în mod regulat, asupra țintelor și obiectivelor direct legate de capacitatea de luptă a armatei ucrainene. Această sarcină a fost încredințată de comandantul nostru suprem, forțelor noastre armate, care o duc la îndeplinire și vor continua să o ducă la îndeplinire”, a spus Serghei Lavrov.

Reacția Kremlinului vine după ultimul atac cu drone ucrainene asupra Moscovei. Astfel, Ucraina a lovit joi dimineață o importantă rafinărie de petrol din Moscova, pentru a doua oară în această săptămână, într-un moment în care Kievul își intensifică atacurile cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice ruse.

Mai multe drone au lovit rafinăria de petrol din Moscova, aflată în districtul Kapotnia, în sud-estul capitalei ruse, a anunțat pe Telegram primarul Moscovei, Serghei Sobianin. El a precizat că zeci de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte.

O înregistrare video geolocalizată de CNN a surprins momentul unei explozii la rafinărie. În imagini se vede un fum negru și dens ridicându-se dintr-o zonă a instalației, înainte ca o explozie puternică să zguduie o altă parte a complexului, aruncând în aer capacul unui rezervor mare de combustibil.

Președintele ucrainean a declarat, joi, că Ucraina va răspunde tuturor atacurilor rusești și că bombardamentul de dimineață asupra rafinăriei din Moscova, venită ca răspuns la atacul Rusiei asupra unei catedrale protejate de UNESCO la începutul acestei săptămâni, a fost „pe deplin justificată”, scrie Euronews.

Dacă Putin nu vrea să încheie acest război și dorește să îl continue, noi nu vom sta liniștiți, vom răspunde”, a spus Volodimir Zelenski, comentând atacul Ucrainei asupra rafinăriei de petrol din Moscova, produs joi dimineață. „Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova”, a spus Volodimir Zelenski.