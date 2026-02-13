Furtuna Nils a provocat decese, inundații majore și pene masive de curent în Franța

2 minute de citit Publicat la 16:39 13 Feb 2026 Modificat la 16:47 13 Feb 2026

Furtuna Nils a lăsat sute de mii de oameni fără energie electrică. sursa foto: Hepta

Franța se confruntă cu urmările furtunii Nils, în timp ce mai multe regiuni rămân sub amenințarea inundațiilor. Portugalia și Spania au fost, de asemenea, afectate de o serie de furtuni care au traversat Peninsula Iberică în ultimele săptămâni, scrie Euronews.

Efectele furtunii Nils au continuat să perturbe anumite zone ale Franței vineri. Deși avertizările de vânt au fost ridicate, unele regiuni rămân expuse riscului de inundații, potrivit serviciului național de meteorologie Météo-France.

„Creștem nivelul de vigilență deoarece prognoza pentru următoarele 48 de ore este incertă”, a declarat Vincent Gorse, consilier local în La Reole, în contextul în care râul Garonne continuă să crească în orașul Gironde. Doisprezece oameni au fost nevoiți să fie relocați într-un adăpost de urgență.

Furtuna a provocat moartea a cel puțin două persoane, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Maud Bregeon, pentru presa locală.

Joi, un șofer de camion a murit după ce o creangă de copac a căzut peste vehiculul său, în apropiere de Dax, în sud-vestul Franței. A doua victimă a fost un bărbat găsit în grădina sa, în departamentul Tarn-et-Garonne.

Furtuna Nils a lăsat, de asemenea, sute de mii de oameni fără energie electrică.

Operatorul de rețea Enedis a anunțat că, la apogeul furtunii, până la 900.000 de clienți au rămas fără curent. Până vineri dimineață, serviciul fusese restabilit pentru aproximativ jumătate dintre cei afectați, iar compania a mobilizat 3.000 de angajați, dintre care 2.100 de tehnicieni.

„Inundațiile îngreunează reparațiile, deoarece câmpurile sunt îmbibate cu apă, iar unele drumuri sunt blocate”, a declarat directorul de criză al Enedis, Herve Champenois, în cadrul unei conferințe de presă susținute joi.

Furtuna a ajuns miercuri seara târziu și a traversat vestul Franței, înainte de a se deplasa spre sud-est, către coasta mediteraneană și Corsica. Meteo-France a precizat că furtuna, care s-a deplasat ulterior spre est, în interiorul Europei, a avut o „intensitate neobișnuită”.

Peninsula Iberică, lovită de furtuni succesive

Portugalia și Spania au fost, la rândul lor, afectate de furtună. În Spania a fost raportat un deces, după ce acoperișul unui depozit industrial s-a prăbușit peste o femeie, au anunțat autoritățile.

Zeci de alte persoane au fost rănite în incidente legate de vreme în Spania, iar un viaduct din Portugalia s-a prăbușit parțial din cauza inundațiilor.

Peninsula Iberică a fost lovită de furtuni succesive în ultimele săptămâni, care au provocat distrugeri pe scară largă, în timp ce regiunea încearcă să își revină după perioade prelungite de ploi torențiale și inundații mortale.

Oamenii de știință afirmă că schimbările climatice provocate de activitatea umană cresc durata, intensitatea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme, precum inundațiile și valurile de căldură.