Generalul-şef al NATO: Problema Groenlandei este una politică. Ne concentrăm să apărăm Alianţa

Alexus G. Grynkewich a fost prezenta marți la Comandamentul NATO de la Sibiu. Foto: Facebook

Generalul-şef al NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), dă asigurări ca "problema Groenlandei este una politică" şi şefii Apărării se concentrează să apere Alianţa şi după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump de a cuceri prin forţă Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei.

"Problema Groenlandei este una politică, iar la nivel militar noi ne concentrăm pe ce ne-am concentrat dintotdeauna, de-a lungul Alianţei, să descurajăm şi să apărăm Alianţa împotriva oricărei ameninţări. Toţi şefii Apărării cu care am vorbit în mod obişnuit, nu a fost nicio schimbare în îndeplinirea misiunii noastre", a declarat generalul Alexus G. Grynkewich marţi, într-o conferinţă de presă, la comandamentul NATO de la Sibiu, potrivit Agerpres.

Acesta a fost întrebat de jurnalişti dacă NATO este în pericol din cauza declaraţiilor preşedintelui Trump privind Groenlanda şi SUA ar putea părăsi Alianţa.

Generalul american Alexus Grynkewich a declarat şi în 9 ianuarie, în timpul vizitei din Finlanda, că NATO este departe de a fi în criză.

"Consider că suntem departe de a fi într-o situaţie de criză în acest moment", a declarat el în Finlanda.

Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi comandantul Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), vor vizita marţi, Centrul Naţional de Instruire Întrunită "Getica", din Cincu, după ce au susţinut o conferinţă de presă la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu.

Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea posturii de descurajare şi apărare pe flancul sud-estic al Alianţei, potrivit Ministerului Apărării Naţionale.