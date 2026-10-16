George Iacobescu, românul care construiește un zgârie-nori la Londra. Clădirea va avea 70 de etaje şi înălţimea va fi de 300 de metri

George Iacobescu, primul român înnobilat de Regina Elisabeta a II-a, şi districtul financiar City of London. Sursa colaj foto: Getty Images

George Iacobescu, dezvoltatorul de origine română care a contribuit la transformarea Canary Wharf, coordonează un nou proiect de zgârie-nori la Londra. Supranumit "omul care a construit Canary Wharf", el colaborează în prezent cu asigurătorul AmTrust la planurile pentru un turn de birouri cu 70 de etaje în districtul financiar City of London, relatează Financial Times. Se estimează că lucrările la turnul de birouri ar putea fi încheiate în 2033, în cazul în care planul de construcție va primi undă verde.

George Iacobescu, dezvoltatorul din spatele proiectului Canary Wharf, devenit unul dintre cele mai importante centre financiare ale Londrei, coordonează planurile pentru construirea unui nou zgârie-nori cu 70 de etaje în City of London. Iacobescu este primul român născut și educat în România care a primit titlul britanic Cavaler (Knight Bachelor) acordat de Regina Elisabeta a II-a, având dreptul de a folosi apelativul "Sir".

Dacă proiectul va primi aprobările necesare, clădirea va deveni unul dintre cele mai înalte turnuri de birouri din capitala Marii Britanii, potrivit sursei citate.

Conform planurilor prezentate de AmTrust Financial Services, compania americană de asigurări care deţine terenul, clădirea de la Exchequer Court, situată în apropiere de renumitul zgârie-nori The Gherkin, va fi demolată, iar în locul ei va fi ridicat un turn cu o înălțime de 300 de metri. Noua construcție va oferi aproximativ 93.000 de metri pătrați de spații de birouri.

Londra se confruntă cu o criză de spații de birouri premium, după ce dezvoltatorii au sistat lucrările de construcție în urma Brexit-ului și a pandemiei de COVID-19, din cauza incertitudinilor privind cererea.

Agenția imobiliară Knight Frank a estimat că, până în 2028, nu vor mai exista spații de birouri de top disponibile pentru închiriere în districtul financiar City of London și că această situație va persista și în 2029.

Planurile pentru noul turn de la Exchequer Court vor fi supuse consultării publice în cursul acestei luni, urmând ca o cerere oficială de autorizare, care va include şi observaţiile primite, să fie depusă la autorităţile City of London la începutul anului viitor.

George Iacobescu este considerat unul dintre principalii arhitecţi ai transformării Canary Wharf dintr-o fostă zonă industrială şi portuară degradată într-un centru financiar internaţional, care găzduieşte sediile unora dintre cele mai importante bănci şi instituţii financiare din lume.

Dezvoltatorul născut în România, care s-a retras din funcția de președinte al Canary Wharf Group în urmă cu doi ani, a condus evoluția districtului în perioade marcate de crize financiare și a contribuit la diversificarea proiectelor prin dezvoltări rezidențiale și comerciale. Canary Wharf Group este compania responsabilă de dezvoltarea unuia dintre cele mai cunoscute cartiere de afaceri din Europa.

Dacă proiectul va fi aprobat, AmTrust Financial Services speră ca noul zgârie-nori să fie finalizat până în 2033.

Cu o înălţime de 300 de metri, clădirea ar urma să se numere printre cele mai înalte din Londra, având dimensiuni comparabile cu cele ale proiectului 1 Undershaft, un alt turn de birouri planificat în apropierea clădirii Gherkin.