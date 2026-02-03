Germania are cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană

Declinul demografic va pune presiune suplimentară pe piața muncii din Germania în anii următori. sursa foto: Getty

Germania are cea mai îmbătrânită populație activă din Uniunea Europeană. Potrivit datelor oficiale publicate marți, 24% din forța de muncă a celei mai mari economii europene are între 55 și 64 de ani. Tendința este încurajată de cancelarul Friedrich Merz, care mizează pe menținerea angajaților vârstnici în activitate pentru a susține economia, transmite AFP, citată de Agerpres.

Datele Eurostat, difuzate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis), arată că aproape 10 milioane din cele aproximativ 41 de milioane de persoane angajate în Germania fac parte din categoria de vârstă 55–64 de ani.

Niciun alt stat membru al UE nu înregistrează o pondere atât de ridicată a lucrătorilor din această grupă de vârstă. Media la nivel european este de 20,1%. Italia are 23%, iar Bulgaria 22,3%. La polul opus se află Malta, Luxemburg și Polonia, cu cele mai tinere populații active din Uniune.

Fenomenul are legătură în principal cu „populaţiei din ce în ce mai îmbătrânite”, dar și cu o vârstă de pensionare „din ce în ce mai târzii”, a explicat Destatis într-un comunicat.

În prezent, vârsta medie de pensionare în Germania este de 64 de ani și opt luni. Pragul legal va crește gradual la 67 de ani până în 2029.

În contextul unei piețe a muncii tensionate și al unei economii aflate în dificultate, cancelarul Friedrich Merz dorește să prelungească activitatea profesională a angajaților mai în vârstă.

În toamna anului 2025, guvernul german a introdus programul de „pensionare activă”, care permite angajaților să primească 2.000 de euro lunar, neimpozabili, dacă aleg să continue să lucreze după împlinirea vârstei legale de pensionare.

Aripa liberală a CDU susține acum majorarea vârstei de pensionare de la 67 la 70 de ani și eliminarea facilităților pentru pensionarea anticipată la 63 de ani.

Propunerile au fost criticate de sindicate și de opoziție. O comisie independentă care analizează viitorul sistemului de pensii urmează să prezinte concluziile în cursul acestui an.

Declinul demografic va pune presiune suplimentară pe piața muncii din Germania în anii următori.

„În următorii cinci ani”, pe lângă deficitul de lucrători calificaţi, „reducerea forţei de muncă disponibile va fi o problemă mai semnificativă decât şomajul”, a declarat, vineri, preşedinta Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Andrea Nahles.

În 2025, populația Germaniei a scăzut cu 100.000 de persoane, primul recul din ultimii 14 ani, cu excepția anului 2020, marcat de pandemie. Numărul persoanelor ocupate a coborât, la rândul său, cu 74.000 față de 2024, ajungând la 46,04 milioane, potrivit Destatis.