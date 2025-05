Germania nu îi dă Taurus lui Zelenski dar va produce în Ucraina rachete cu rază lungă de acțiune. Reacţia furioasă a Rusiei

Germania și Ucraina vor produce împreună rachete cu rază lungă de acțiune, pe care Kievul le va folosi în lupta împotriva Rusiei, au anunțat miercuri cei doi lideri mondiali. Kremlinul a răspuns imediat, spunând că "poziţia iresponsabilă a Germaniei este o nouă provocare a războiului", scrie SkyNews.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulţumit cancelarului Merz pentru implicarea sa.

"Germania se numără printre liderii mondiali care sprijină Ucraina și ordinea internațională bazată pe reguli. Aceste reguli trebuie să fie păstrate pentru ca și viața normală a oamenilor să poată fi păstrată. Este exact ceea ce am discutat astăzi: diplomația noastră comună, securitatea noastră comună și proiectele noastre comune cu Germania", a spus el.

Adresându-se cancelarului Friedrich Merz, el a adăugat că este "crucial să lucrăm împreună pentru a aduce pacea mai aproape și pentru a oferi o mai mare securitate poporului nostru".

