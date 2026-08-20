Germania oferă 50 de milioane de euro pentru repararea sarcofagului reactorului 4 de la Cernobîl, lovit de drone ale Rusiei

1 minut de citit Publicat la 19:14 20 Aug 2026 Modificat la 19:14 20 Aug 2026

Centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Germania va oferi 50 de milioane de euro pentru repararea sarcofagului reactorului 4 de la Cernobîl, a anunțat Ministerul Energiei din Ucraina, miercuri. Structura fusese avariată anterior de un atac rusesc cu drone, scrie Kyiv Independent.

Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, i-a mulțumit ministrului german al Mediului, Conservării Naturii și Securității Nucleare, Carsten Schneider, pentru vizita sa recentă la centrală și pentru angajamentul său de a „asigura siguranța nucleară a Ucrainei și a întregii Europe”.

Fondurile vor fi depuse în Contul de Cooperare Internațională pentru Cernobîl (ICCA), potrivit Ministerului Energiei.

Sarcofagul, structura uriașă care acoperă rămășițele reactorului distrus de la Cernobîl, a fost avariat de drone rusești în februarie 2025. Incidentul a fost confirmat după ce Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a estimat pagubele la 500 de milioane de euro.

Structura de oțel a fost proiectată să protejeze reactorul timp de 100 de ani, însă a rămas complet funcțională doar șase ani, deoarece membrana interioară impermeabilă a mocnit timp de trei săptămâni după impact, obligând pompierii să taie găuri în stratul exterior.

Și ceilalți parteneri ai Ucrainei, inclusiv Uniunea Europeană și Norvegia, au promis să depună fonduri în ICCA pentru a ajuta la repararea structurii.

Pe 26 aprilie s-au împlinit 40 de ani de la explozia reactorului 4 de la Cernobîl, cel mai grav accident nuclear din istorie. Centrala Cernobîl este închisă azi, dar rămâne o rană deschisă în conștiința colectivă și o zonă de interes global. Regiunea afectată se transformă lent, între ruine radioactive, faună renăscută și turismul morbid care crește de la an la an.

Pe 7 iunie, o dronă rusească de tip Shahed a avariat serios o clădire folosită pentru depozitarea combustibilului nuclear uzat, situată în apropierea centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, într-un atac pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a descris drept deliberat și „extrem de josnic”.