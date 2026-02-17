Germania prelungește controalele la frontierele UE cu șase luni: Ce alte țări au impus verificări la graniță

2 minute de citit Publicat la 11:46 17 Feb 2026 Modificat la 11:46 17 Feb 2026

Germania va prelungi controalele temporare la frontieră cu încă șase luni. FOTO: Hepta

Germania va prelungi controalele temporare la frontieră cu încă șase luni, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Berlin, numind măsurile necesare în absența unei „politici europene funcționale privind migrația”, potrivit Euractiv.

Controalele la fața locului introduse în septembrie 2024 vor rămâne în vigoare cel puțin până la mijlocul lunii septembrie 2026, fiind deja prelungite de două ori, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Leonard Kaminski.

„Autoritățile locale sunt încă suprasolicitate”, a spus el. „Trebuie să facem mai mult aici pentru a ajunge la o situație sustenabilă pentru țara noastră, pentru societatea noastră.”

În conformitate cu Acordul Schengen care acoperă cea mai mare parte a Europei de Vest și Centrale, controalele la frontieră ar trebui să fi fost eliminate, cu excepții limitate pentru situații de urgență.

Împreună cu alte câteva națiuni, inclusiv vecini precum Polonia și Austria, Germania a reintrodus unele controale, invocând o amenințare la adresa ordinii și securității din partea migrației necontrolate.

Ultimul guvern sub cancelarul social-democrat Olaf Scholz a început controalele după o serie de atacuri mortale comise de cetățeni străini care au zguduit Germania.

Olanda a instituit de asemenea controale temporare la frontiere până în iunie 2026.

Alte state care au impus controale temporare în diverse forme în perioada 2025–2026 sunt: Franța, Austria, la granițe cu Ungaria, Slovenia şi alte vecine, Danemarca și Suedia.

Politica anti-imigrație a lui Merz

De la preluarea mandatului în luna mai, o coaliție condusă de cancelarul conservator Friedrich Merz a desfășurat mai mulți polițiști la frontiere, în încercarea de a returna un număr mai mare de persoane.

„A început o revizuire a politicii de migrație, dar nu am ajuns la capătul drumului”, a spus Kaminski.

„Nu vă pot oferi o cifră specifică în ceea ce privește reducerile, dar, pur și simplu, trebuie să existe ordine în ceea ce privește politica de migrație”, a adăugat el.

În decembrie, Merz declarase că se așteaptă ca măsurile să se încheie în urma acțiunii comune a Uniunii Europene pentru o mai bună supraveghere a frontierelor externe ale blocului comunitar.

Germania nu a renunțat la controale, în ciuda unei hotărâri judecătorești din iunie, conform căreia guvernul a încălcat legea atunci când a trimis înapoi în Polonia trei solicitanți de azil somalezi fără a lua în considerare cererea lor.

Între mijlocul lunii septembrie a anului trecut și sfârșitul lunii ianuarie, aproape 50.000 de persoane au fost trimise înapoi în țările lor ca urmare a controalelor, a declarat Kaminski.

Merz a luat măsuri drastice împotriva migrației de când a preluat puterea anul trecut, instituind controalele, deportând unii infractori condamnați în Afganistan și îngreunând alăturarea membrilor familiilor din afara Germaniei la refugiații din interiorul țării.

Partidul anti-migrație Alternativa pentru Germania (AfD) este la același nivel cu CDU, partidul conservator al lui Merz, în majoritatea sondajelor.