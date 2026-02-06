"Gheața neagră" a blocat Aeroportul Internațional din Berlin. Zeci de zboruri au fost anulate

1 minut de citit Publicat la 10:56 06 Feb 2026 Modificat la 10:59 06 Feb 2026

Avioane supuse operațiunii de dejivrare pe aeroportul din Berlin, unde zeci de zboruri au fost anulate, de joi. Foto: Profimedia Images

Operaţiunile de pe Aeroportul Internaţional din Berlin erau suspendate, vineri dimineaţă, iar autoritățile nu au comunicat când ar putea fi reluate, scrie Agerpres, care citează DPA.

Niciun avion nu a putut să decoleze sau să aterizeze în capitala germană din cauza fenomenului "black ice" ("gheaţă neagră") şi a unui episod persistent de "freezing rain" ("ploaie îngheţată"), a declarat o purtătoare de cuvânt a Aeroportului Brandenburg Berlin.

Aceasta a precizat că echipele aeroportuare au tratat zonele de operaţiuni aeriene cu agenţi de dezgheţare pe tot parcursul nopţii, dar fără succes, iar suprafeţele tratate au devenit extrem de alunecoase.

"Pentru protecţia pasagerilor şi a personalului, operaţiunile de zbor au fost suspendate temporar. Pasagerilor li se recomandă să verifice în mod regulat situația curselor lor, înainte de a se deplasa la aeroport", a mai spus purtătoarea de cuvânt.

Decolările şi aterizările fuseseră suspendate încă de joi, la Berlin, din cauza fenomenului "black ice".

Zeci de zboruri au fost anulate joi la Berlin din cauza "gheții negre"

Este vorba despre pelicula extrem de subțire și transparentă de polei formată direct pe carosabil sau pe suprafețele betonate, cum sunt pistele aeroportuare.

Aproape invizibilă și numită astfel după culoarea suprafeței la care aderă, "gheața neagră" reprezintă unul dintre cele mai periculoase fenomene din sezonul rece, provocând adesea accidente grave în urma pierderii bruște a aderenței.

35 dintre cele 180 de decolări planificate joi la Berlin au fost anulate în jurul prânzului, urmate fiind de alte câteva zeci de anulări.

Capitala germană se confruntă de câteva săptămâni cu o vreme rece, combinată cu zăpadă şi ploaie îngheţată, fenomene ce au provocat perturbări majore în sectorul transporturilor.