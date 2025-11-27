Giganții chinezi se întrec în promisiuni de ajutor cu milioane de dolari după incendiul din Hong Kong. Care sunt sumele anunțate

Potrivit unor surse, incendiul ar fi pornit de la schelele din bambus folosite la construcţii. Sursa foto: Hepta

Companiile private chineze au promis că vor da zeci de milioane de dolari pentru operațiunile de salvare și ajutor după incendiul devastator din Hong Kong, care a ucis cel puțin 55 de persoane, în timp ce sute de oameni sunt dați dispăruți, scrie CNBC.

Alibaba Group și afiliata sa Ant Group au anunțat împreună un angajament de aproape 3,9 milioane de dolari americani, iar Jack Ma, fondatorul Alibaba și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori chinezi, a promis, la rândul său, 30 de milioane de dolari americani prin fundația sa caritabilă, pentru a oferi ajutor de urgență celor afectați.

Producătorul de echipament sportiv Anta, care deține branduri precum Jack Wolfskin și Fila, a anunțat că va dona aproximativ 3,9 milioane de dolari americani în numerar și sub formă de echipamente.

Tencent Holdings, Xiaomi Corp și ByteDance au promis fiecare câte aproximativ 1,3 milioane de dolari americani pentru a sprijini operațiunile de salvare și victimele incendiului.

Valul de donații a venit după apelul președintelui Xi Jinping, care a cerut depunerea tuturor eforturilor pentru reducerea numărului de victime și a îndemnat autoritățile și toate părțile implicate să ofere „sprijinul necesar”.

În ultimii ani, antreprenorii chinezi s-au implicat mai mult în acțiuni filantropice, răspunzând apelului Beijingului de a pune responsabilitatea socială înaintea profitului.

Cofondatorul Xiaomi, Lei Jun, a donat, de la lansarea fundației sale filantropice în 2019, peste 240 de milioane de dolari americani, pentru a sprijini dezvoltarea tehnologiilor de vârf și pentru a acorda sprijin financiar studenților proveniți din familii cu venituri reduse.

În 2021, fondatorul Meituan, Wang Xing, a transferat acțiuni în valoare de aproximativ 2,3 miliarde de dolari americani către fundația sa filantropică, care susține educația și cercetarea științifică. Zhang Yiming, fondatorul ByteDance, a donat, de asemenea, o parte din avere în scopuri caritabile.

Incendiul din Hong Kong este cel mai mortal produs acolo din 1948, când un foc izbucnit într-un depozit a ucis 176 de persoane.