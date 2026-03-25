Giganții energetici ai Rusiei, Gazprom și Rosneft, implicați direct în deportarea copiilor din Ucraina, arată un raport al Yale

2 minute de citit Publicat la 23:45 25 Mar 2026 Modificat la 23:53 25 Mar 2026

Raportul identifică cel puțin șase tabere din Rusia și teritoriile ocupate de Rusia în care au fost duși copii ucraineni, inclusiv facilități deținute de subsidiare controlate de Gazprom și Rosneft. sursa foto: Getty

Companiile rusești de energie Gazprom și Rosneft au contribuit la facilitarea și sponsorizarea transportului și reeducării copiilor ucraineni deportați cu forța, arată cel mai recent raport al Laboratorului de Cercetare Umanitară de la Yale (HRL), scrie Euronews.

Conform studiului publicat miercuri, cele două companii de stat din sectorul petrolului și gazelor, inclusiv subsidiarele lor, „au finanțat și facilitat transportul și/sau reeducarea a aproximativ 2.158 de copii din Ucraina ocupată de Rusia, între 2022 și 2025”.

„Acest studiu este prima demonstrație publică a implicării directe a acestor companii în campania sistematică a Rusiei de deportare și îndoctrinare a copiilor”, a declarat Nathaniel Raymond, directorul executiv al Laboratorului de Cercetare Umanitară.

Echipa Yale HRL subliniază că descoperirile raportului sunt cu atât mai importante în contextul deciziei administrației americane din 12 martie de a relaxa unele sancțiuni care împiedicau alte țări să cumpere petrol și produse petroliere rusești deja încărcate pe nave, într-un efort de a atenua criza de aprovizionare cu energie declanșată de războiul cu Iranul.

Cercetătorii atrag atenția că această derogare temporară include produse ale Gazprom și Rosneft.

„Prin urmare, Gazprom și Rosneft sunt primele entități corporative afiliate Federației Ruse, implicate direct în presupusele crime de război ale Rusiei legate de deportarea copiilor, care câștigă în prezent bani din cheltuielile consumatorilor americani”, se arată în studiu.

Cum sunt implicate Gazprom și Rosneft

Raportul identifică cel puțin șase tabere din Rusia și teritoriile ocupate de Rusia în care au fost duși copii ucraineni, inclusiv facilități deținute de subsidiare controlate de Gazprom și Rosneft.

Acestea au contribuit la facilitarea și sponsorizarea transportului și reeducării copiilor ucraineni prin deținerea directă a taberelor, furnizarea de vouchere pentru tabere și coordonarea programelor de îndoctrinare pro-rusă.

Echipa Yale HRL notează că Gazprom și Rosneft au sponsorizat participarea copiilor din Rusia la astfel de tabere încă din 2008, iar din 2014, după prima invazie, au inclus și copii ucraineni din teritoriile ocupate.

HRL a stabilit în rapoarte anterioare că, deși mulți copii au fost duși în tabere din Rusia și din Crimeea ocupată cu acordul părinților, alți copii au fost trimiși fără consimțământul acestora.

Campania sistematică a Rusiei de deportare, îndoctrinare și, în unele cazuri, plasare în familii adoptive a copiilor din Ucraina se bazează pe o rețea complexă de agenții guvernamentale federale, regionale și locale, care acționează împreună cu organizații neguvernamentale, mai spun cercetătorii.

„Ceea ce demonstrează acest raport pentru prima dată este că Gazprom și Rosneft, două dintre cele mai importante companii rusești de petrol și gaze, sunt complice voluntare în această rețea interconectată de entități diverse”, se mai arată în document.

Și deși Gazprom și Rosneft au fost supuse unor sancțiuni ample din partea SUA și UE, subsidiarele lor nu au fost sancționate.

Cercetătorii de la Yale HRL au constatat că 80% dintre entitățile implicate în transferul și îndoctrinarea copiilor ucraineni în Rusia și Crimeea ocupată, identificate în acest raport, nu au fost sancționate de Washington sau Bruxelles.

Ucraina a reușit să verifice deportarea a peste 19.500 de copii de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei. Aceștia sunt copiii pentru care au fost colectate informații detaliate – se cunoaște locul lor de reședință din Ucraina și localizarea teritorială în Rusia.

Numărul real este probabil mult mai mare. Laboratorul de Cercetare Umanitară de la Yale estimează cifra copiilor deportați la aproximativ 35.000.