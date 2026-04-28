Gigantul auto chinez BYD riscă sancțiuni în UE, după acuzațiile de abuzuri asupra muncitorilor la fabrica din Ungaria

Fabrica din orașul Szeged, în sudul Ungariei, este una dintre cele cinci locații BYD din Ungaria. Foto: Getty Images

Gigantul mașinilor electrice BYD a devenit prima companie chineză care a intrat în atenția factorilor de decizie de la Bruxelles, în urma acuzațiilor de abuzuri în domeniul muncii în Ungaria, potrivit CNBC.

Antreprenorii angajați pentru a construi fabrica BYD din Ungaria ar fi ținut mii de angajați lucrând șapte zile pe săptămână, cu ture care durau mai mult de 12 ore pe zi, potrivit unui raport publicat pe 14 aprilie de organismul de supraveghere China Labor Watch (CLW), cu sediul la New York. Grupul a declarat că a intervievat 50 de muncitori și a vizitat șantierul fabricii de trei ori din octombrie 2025.

China Labor Watch, o organizație non-profit cu sediul în SUA, care a urmărit condițiile de muncă de la înființarea sa în 2000, a împărtășit concluziile raportului cu reprezentanții guvernului UE. La începutul acestei luni, trei membri ai Parlamentului European au întrebat oficial Comisia Europeană despre presupusele abuzuri în domeniul muncii din Ungaria.

Acuzațiile China Labor Watch marchează prima dată când acuzațiile de abuzuri în domeniul forței de muncă legate de o afacere auto deținută de chinezi care produce în Uniunea Europeană au fost aduse în atenția Comisiei Europene, conform verificărilor efectuate de CNBC.

În februarie, un muncitor ar fi murit în timpul manevrării unei macarale. Citând conversații cu muncitorii, fondatorul CLW, Qiang Li, a declarat pentru CNBC că au existat mai multe decese la fața locului.

El a adăugat că, pe baza conversațiilor cu muncitorii, sprijinul medical mai amplu a fost inadecvat, deoarece persoanele nu erau întotdeauna angajate cu vize de muncă și asigurare medicală corespunzătoare.

Ultimele acuzații vin în contextul în care BYD s-a extins, depășind Tesla ca cel mai mare producător de mașini electrice din lume în 2025. BYD face parte dintr-un val de companii chineze care se extind în străinătate, urmărind să vândă peste un milion de mașini în afara Chinei în acest an, pe măsură ce vânzările pe piața internă scad.

Unul dintre antreprenorii numiți în raport, AIM Construction Hungary, este o filială a Jinjiang Construction Group - aceeași firmă legată de un scandal din 2024 la fabrica BYD din Brazilia, despre care autoritățile naționale ale muncii au declarat, în urma investigațiilor, că implică condiții „similare sclaviei”.

BYD a susținut în decembrie 2024 că a încetat să mai lucreze cu filiala braziliană a Jinjiang Construction în urma scandalului. Însă acuzațiile din raportul CLW indică faptul că BYD a angajat o altă filială a aceluiași grup Jinjiang pentru a construi fabrica din Ungaria. Raportul menționează că CLW a analizat un model de contract de muncă pentru locuri de muncă la fabrica BYD din Ungaria, care includea opțiunea de a fi trimis în Brazilia și Turcia, unde BYD construiește și o fabrică.

AIM Construction Hungary era cunoscută anterior sub numele de China Jinjiang Construction Hungary, conform înregistrărilor companiei de la Ministerul Justiției din Ungaria, accesate prin intermediul unui furnizor de date autorizat.

Fabrica din orașul Szeged, în sudul Ungariei, este una dintre cele cinci locații BYD din Ungaria, unde producătorul auto și-a stabilit sediul central european în urmă cu aproape un an, în timpul unei vizite a președintelui Wang Chuanfu.

UE a majorat tarifele pentru mașinile electrice fabricate în China în 2024, în încercarea de a localiza producția. Cu toate acestea, vehiculele fabricate în China au urcat totuși la un nivel record de 9,3% din mașinile noi vândute în bloc în decembrie, potrivit Rhodium Group.

Fabrica BYD din Szeged este programată să producă 300.000 de mașini pe an la capacitate maximă, deși calendarul pentru atingerea acestui obiectiv este neclar.