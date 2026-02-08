Giorgia Meloni condamnă „duşmanii Italiei”, care au protestat violent la Milano și au sabotat traficul feroviar

Giorgia Meloni condamnă „duşmanii Italiei”, care au protestat violent la Milano și au sabotat traficul feroviar. FOTO: Getty Images

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat duminică într-un mesaj pe Instagram, violenţele care au avut loc în timpul unei manifestaţii la Milano, sâmbătă seara, şi actele de sabotaj asupra reţelei feroviare naţionale. Ea i-a numit „duşmani ai Italiei şi ai italienilor” pe cei care au provocat violențele.

Incidentele au avut loc în prima zi completă de competiţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduite de Milano, capitala financiară a Italiei, împreună cu oraşul alpin Cortina d'Ampezzo.

Meloni a lăudat miile de italieni care, potrivit ei, lucrează pentru ca Jocurile să se desfăşoare fără probleme şi să prezinte o imagine pozitivă a Italiei.

„Apoi, sunt cei care sunt duşmani ai Italiei şi ai italienilor, manifestând „împotriva Jocurilor Olimpice” şi asigurându-se că aceste imagini sunt difuzate pe ecranele televizoarelor din întreaga lume. După ce alţii au tăiat cablurile feroviare pentru a împiedica plecarea trenurilor”, a scris ea duminică pe Instagram.

Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, bombe fumigene şi sticle în poliţie după ce s-a desprins de grupul principal al unei demonstraţii din Milano.

Aproximativ 10.000 de persoane au ieşit în stradă în semn de protest faţă de costurile locuinţelor şi problemele de mediu legate de Jocurile Olimpice. Poliţia a folosit tunuri cu apă pentru a restabili ordinea şi a reţinut şase persoane.

Tot sâmbătă, autorităţile au declarat că sabotorii au avariat infrastructura feroviară în apropierea oraşului Bologna, din nordul Italiei, perturbând circulaţia trenurilor. Poliţia a raportat trei incidente separate în locaţii diferite, care au cauzat întârzieri de până la 2 ore şi jumătate pentru trenurile de mare viteză, interurbane şi regionale.

Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea pentru pagube.

„Încă o dată, solidaritate cu poliţia, oraşul Milano şi toţi cei care vor vedea munca lor subminată de aceste bande de infractori”, a adăugat Meloni, care conduce o coaliţie de dreapta.