Giorgia Meloni, mesaj pentru românul prins în dărâmăturile de la Torre dei Conti: "Îmi doresc din toată inima un deznodământ fericit"

1 minut de citit Publicat la 22:05 03 Noi 2025 Modificat la 22:05 03 Noi 2025

"Îi doresc din toată inima un deznodământ fericit al acestei tragedii", a spus Meloni. Foto: Profimedia Images

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis vineri un mesaj, după ce turnul de la Torre dei Conti s-a prăbuşit, blocând un muncitor român sub dărâmături, în care spune că "gândurile mele se îndreaptă către persoana care luptă în prezent pentru viața și către familia sa". "Îi doresc din toată inima un deznodământ fericit al acestei tragedii", a transmis ea pe Facebook.

"Urmăresc cu profundă îngrijorare evoluția operațiunilor de salvare de la Torre dei Conti, în Roma. Gândurile mele se îndreaptă către persoana care luptă în prezent pentru viața sa sub dărâmături și către familia sa, căreia îi doresc din toată inima un deznodământ fericit al acestei tragedii", a spus ea.

Mai mult, ea a mulţumit tutoro forţelor de ordine implicate.

"Aș dori să mulțumesc tuturor ofițerilor de poliție, pompierilor și echipelor de salvare care răspund cu curaj, profesionalism și sacrificiu de sine în circumstanțe extrem de dificile. Suntem alături de toți cei afectați de acest eveniment grav", a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni", a adăugat ea.

O parte din Torre dei Conti din Roma, Italia, s-a prăbușit luni dimineaţă, în timpul lucrărilor de renovare. Pompierii au intervenit rapid pentru a salva muncitorii însă, în acelaşi timp, a avut loc o altă prăbuşire. Un muncitor român a ajuns de urgenţă la spital, în timp ce un altul, tot român, a fost prins sub dărâmături. Alţi doi muncitori români au fost evacuaţi la timp.

Momentul prăbuşirii a fost distribuit pe reţelele sociale.