“Grinch”, petrolierul suspectat că ar aparține flotei din umbră a Rusiei, confiscat lângă Marsilia. Căpitanul navei, reținut

1 minut de citit Publicat la 18:56 25 Ian 2026 Modificat la 20:46 25 Ian 2026

Petrolierul a fost abordat joi dimineață în Mediterana, între Spania și Africa de Nord. Foto: Protimedia Images

“Grinch”, un petrolier suspectat că ar aparține „flotei fantomă” rusești, care a fost confiscat joi, se află ancorat în Golful Fos, în apropierea terminalului petrolier al portului Marsilia-Fos, sub paza Marinei Franceze și la dispoziția justiției, potrivit Le Monde.

Nava a fost escortată la Marsilia pentru a fi „ținută la dispoziția procurorului din Marsilia, în cadrul anchetei preliminare privind acuzația de neafișare a drapelului”, a anunțat sâmbătă Prefectura Maritimă Mediterană.

Parchetul din Marsilia, împreună cu anchetatorii jandarmeriei maritime, urmează să efectueze o serie de verificări. Căpitanul și echipajul navei urmează să fie interogați.

Pentru a garanta „siguranța și securitatea” anchetei în curs, autoritățile maritime au stabilit „zone de excludere nautică și aeriană”, aplicate de o navă a Marinei Franceze și două ambarcațiuni de patrulare ale jandarmeriei.

Petrolierul a fost abordat joi dimineață în apele internaționale ale Mării Alboran, între Spania și Africa de Nord, „cu asistența mai multor aliați ai noștri”, inclusiv a Regatului Unit, a anunțat atunci președintele Emmanuel Macron.

„Nu vom tolera nicio violare. În această dimineață, Marina Franceză a reținut un petrolier provenit din Rusia, supus sancțiunilor internaționale și suspectat că naviga sub pavilion fals. Operațiunea a fost desfășurată în largul mării, în Marea Mediterană, cu sprijinul mai multor aliați.

Aceasta a fost realizată în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. A fost deschisă o anchetă judiciară. Nava a fost deviată. Suntem hotărâți să respectăm dreptul internațional și să asigurăm aplicarea efectivă a sancțiunilor. Activitățile „flotei din umbră” contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, a scris președintele francez.

Uniunea Europeană a adoptat multiple pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, dar Moscova a găsit modalități de a continua să exporte milioane de barili de petrol, adesea la prețuri reduse, către cumpărători precum India și China. O mare parte din acest comerț este facilitată de nave care operează în afara controalelor standard ale industriei maritime occidentale.

Într-un caz conex, autoritățile franceze au reținut în octombrie un alt petrolier legat de Rusia, Boracay, în largul coastei de vest a Franței și l-au eliberat după câteva zile. Autoritățile judiciare franceze spun că, în februarie, căpitanul chinez al navei Boracay urmează să fie judecat în Franța pentru presupusul refuz al echipajului de a coopera cu anchetatorii.