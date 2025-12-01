Guvernul din Georgia a folosit o armă chimică din WWI, bazată pe cianură, pe manifestanții pro-democrație: "Simțeai cum apa te arde"

Imagini de la protestele pro-democrație din Georgia. Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Sursă colaj foto: Hepta

Autoritățile georgiene au folosit o armă chimică din Primul Război Mondial pentru a înăbuși protestele anti-guvernamentale, relatează BBC în urma unei investigații proprii.

„Puteai simți cum (apa) te arde”, a declarat unul dintre participanții la acțiunile de stradă de anul trecut, declanșate de decizia guvernului de a suspenda candidatura țării la Uniunea Europeană.

Potrivit acestui martor, senzația cauzată de agentul chimic a persistat în timp.

Alți participanți au acuzat simptome precum dificultățile de respirație, tusea și vărsăturile, care au persistat, de asemenea, săptămâni întregi.

BBC a vorbit cu experți în arme chimice, dar și cu surse din poliția anti-revoltă din Georgia și cu medici și a aflat astfel că dovezile indică utilizarea unui compus chimic numit „camit”, pe care armata franceză l-a folosit împotriva Germaniei în timpul Primului Război Mondial

Există puține informații despre utilizarea sa ulterioară, dar se crede că a fost retras în anii '30 din secolul trecut, din cauza îngrijorărilor legate de efectele sale pe termen lung.

Gazul CS, numit adesea „gaz lacrimogen”, a fost introdus ca înlocuitor.

Un medic a simțit pe pielea sa efectele armei chimice și apoi a făcut un studiu

Konstantin Ceakunașhvili a fost unul dintre cei care s-au adunat în fața Parlamentului din Tbilisi în prima săptămână a seriei de proteste care au început pe 28 noiembrie 2024.

Manifestanții au reacționat astfel la anunțul partidului de guvernământ că întrerupe negocierile de aderare la UE, în condițiile în care obiectivul aderării la Uniune este consacrat în constituția Georgiei.

Ceakunașhvili, medic pediatru, a realizat un studiu asupra simptomelor acuzate de cei aflați în stradă, după ce el însuși a suferit efecte folosirii tunurilor cu apă de către autorități.

În afara acestor mijloace, autoritățile georgiene au mai apelat la gaze lacrimogene și spray-uri cu piper.

Potrivit medicului, senzația produsă de lichidul aruncat de poliție asupra manifestanților a fost similară unei arsuri și nu a putut fi înlăturată imediat prin spălare.

„De fapt, era mai rău când încercai să te speli”, a precizat el.

Ceakunașhvili a vrut să afle dacă și alții au suferit efecte similare, așa că a făcut apel, prin intermediul rețelelor sociale, cerându-le participanților la proteste să completeze un sondaj.

Aproape 350 de persoane l-au contactat apoi pe medic, iar aproape jumătate au spus că au suferit unul sau mai multe efecte secundare timp de mai mult de 30 de zile.

Simptomele pe termen lung au variat de la dureri de cap la oboseală, tuse, dificultăți de respirație și vărsături.

Medicul a constatat, în plus, că oamenii manifestă „o prevalență semnificativ mai mare a anomaliilor” în semnalele electrice înregistrate la nivelul inimii.

Studiul lui Ceakunașhvili a fost ulterior evaluat de colegi medici și a acceptat spre publicare de revista internațională Toxicology Reports.

Un fost oficial al poliției georgiene confirmă că substanța aruncată pe manifestanți în 2024 a fost testată cu 15 ani mai devreme

Raportul lui Ceakunașhvili a reiterat concluzia la care au ajuns jurnaliști locali, medici și organizații pentru drepturi civile: anume, că tunurile cu apă folosite pentru contracararea manifestațiilor au utilizat un agent chimic.

Surse din cadrul Departamentului pentru Sarcini Speciale - denumirea oficială a poliției anti-revoltă din Georgia - au ajutat BBC să determine identitatea probabilă a acestei substanțe chimice.

Lașa Șergelashvili, un fost șef responsabil cu armamentul în cadrul Departamentului, estimează că este vorba despre același compus pe care superiorii săi i-au cerut să-l testeze în 2009 pentru utilizare în tunurile cu apă.

Acest fost oficial afirmă că efectele substanței au fost diferite de orice s-a folosit anterior împotriva protestatarilor.

Șergelashvili s-a dus, el însuși, împreună cu alți colegi, în zona în care a fost pulverizat compusul și rememorează că i-a fost greu să respire după expunerea la substanță și că aceasta nu se putea înlătura cu ușurință prin spălare.

„Am observat că efectul nu se estompa, așa cum se întâmplă în cazul gazelor lacrimogene obișnuite. Chiar și după ce ne-am spălat fețele cu apă și apoi cu o soluție specială de bicarbonat de sodiu, preparată în avans, tot nu am putut respira liber”, detaliază el.

Șergelashvili susține că, în urma testelor efectuate, a recomandat ca substanța să nu fie utilizată împotriva mulțimilor, însă confirmă că acest agent chimic a rămas încărcat în instalațiile anti-revoltă cel puțin până în 2022, când acest și-a dat demisia și a părăsit țara, stabilindu-se în Ucraina.

El adaugă că foștii colegi cu care a păstrat legătura și care sunt încă în funcție i-au confirmat utilizarea acestui agent chimic împotriva protestatarilor în noiembrie-decembrie 2024.

BBC a obținut, de asemenea, confirmarea acestei informații de la un alt fost ofițer de poliție de rang înalt. Potrivit acestuia din urmă, "orice fusese încărcat în tunurile anti-revoltă" în perioada în care Șergelashvili era în funcție a fost folosit pe manifestanții de la finele anului trecut.

Fost oficial georgian: O substanță de 10 ori mai puternică decât agenții convenționali de combatere a revoltelor

„Nu pot da un exemplu sau să-l compar cu altceva, dar este, probabil de 10 ori mai puternic decât agenții convenționali de combatere a revoltelor. Dacă vărsați pe jos pe jos această substanță chimică, nu veți putea rămâne în zona respectivă în următoarele două -trei zile, chiar dacă o spălați cu apă”, a detaliat Șergelashvili în discuția cu BBC.

El spune că nu cunoaște numele substanței chimice pe care i s-a cerut să o testeze.

Dar BBC a reușit să obțină o copie a inventarului Departamentului pentru Sarcini Speciale, datat decembrie 2019.

În document figurează două substanțe chimice fără nume, inventariate ca „Lichid chimic UN1710” și „Pulbere chimică UN3439”, împreună cu instrucțiuni despre cum acestea ar trebui amestecate.

Un fost oficial al poliției georgiene a confirmat pentru BBC că documentul pare autentic.

Următorul pas al investigației a fost identificarea compușilor chimice.

Investigație BBC: Regimul din Georgia a utilizat, cel mai probabil, o armă bazată pe cianură, folosită în Primul Război Mondial

UN1710 este codul pentru tricloretilenă (TCE), un solvent care facilitează altor substanțe chimice să se dizolve în apă.

Substanța catalogată UN3439 a fost mult mai greu de identificat, acesta fiind un cod generic pentru o gamă largă de compuși chimici industriali foarte periculoși.

În cele din urmă, BBC a reușit să afle că UN3439 desemnează inclusiv cianura de bromobenzil, cunoscută și sub numele de camit, dezvoltată de națiunile aliate pentru a fi utilizată ca armă chimică în Primul Război Mondial.

„Pe baza dovezilor disponibile, constatările clinice raportate atât de cei expuși, cât și de alți martori, sunt în concordanță cu cianura de bromobenzil”, a declarat pentru BBC profesorul Christopher Holstege, un expert de top mondial în toxicologie și arme chimice

El a exclus probabilitatea ca simptomele să fie cauzate de mijloace mai convenționale de control al mulțimii, cum ar fi gazul lacrimogen, CS.

„Persistența efectelor clinice nu este în concordanță cu agenții tipici utilizați pentru dispersarea mulțimilor, cum ar fi CS”, a argumentat Holstege.

Potrivit acestui expert, regimul georgian ar fi folosit camit pentru efectele sale puternice de descurajare

„Ar ține oamenii departe mult timp. Nu s-ar putea decontamina. Ar trebui să meargă la spital. Ar trebui să părăsească zona. Această substanță chimică este extrem de periculoasă”, conchide Holstege.

Guvernul georgian neagă că a recurs la arme chimice împotriva manifestanților

În conformitate cu dreptul internațional, forțele de poliție au voie să utilizeze substanțe chimice ca agenți pentru controlul mulțimilor, atâta timp cât utilizarea este considerată proporțională și substanțele au efect doar pe termen scurt.

Alice Edwards, Raportor Special al ONU, a calificat drept îngrijorătoare concluziile investigației BBC și a scris autorităților georgiene în legătură cu această anchetă jurnalistică.

„Populațiile nu ar trebui niciodată supuse experimentelor. Asta încalcă la modul absolut legislația privind drepturile omului. Așadar, aceste cazuri ar trebui investigate, inclusiv sub suspiciunea de tortură sau alte rele tratamente”, a subliniat Edwards

În replică la ancheta BBC, autoritățile georgiene au declarat că rezultatele investigației sunt „absurde”, iar poliția a acționat legal, ca răspuns la „acțiunile ilegale ale unor infractori violenți”.

Protestele din Tbilisi au scăzut ca amploare de când guvernul a înăsprit amenzile și pedepsele cu închisoarea, dar nu și ca frecvență.

Aproape în fiecare seară, în ultimul an, manifestanții au cerut demisia unui guvern pe care îl acuză de trucarea alegerilor, de susținerea intereselor rusești și de adoptarea unei legislații din ce în ce mai represive la adresa societății civile.

Partidul de guvernământ Visul Georgian a negat că guvernul sau președintele de onoare al formațiunii, Bidzina Ivanishvili, ar fi subordonați intereselor Moscovei.

Ivanișvili a spus pentru BBC că schimbările legislative din ultimul an au servit intereselor „bunăstării publice”.