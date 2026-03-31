Guvernul francez acuză edilii de extremă dreapta care au dat jos steagul UE de pe primării de „trădare”

„Acest steag este cel al unei speranțe posibile: este steagul libertății, al justiției și al democrației”, a scris ministrul. Foto: Getty Images

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a condamnat îndepărtarea steagurilor UE de către primarii de extremă dreapta, numind-o „trădare”. Mai mulți primari nou aleși din partea partidului Adunarea Națională, anti-imigrație și sceptici față de UE, au dat jos steagurile UE de pe clădirile guvernamentale în ultimele zile, după alegerile municipale de săptămâna trecută, în care extrema dreaptă a câștigat 55 de noi mandate municipale, scrie Politico.

„Primarii din partidul Adunarea Națională au decis să retragă steagul european de pe fațada primăriilor. Aceasta reprezintă o trădare a identității noastre.

Uniunea Europeană este ceea ce și-a dorit Franța. Ea ne reprezintă. Pentru a asigura pacea. Pentru a ne păstra independența în fața presiunii crescânde exercitate de imperii. Iar pentru noi, este modalitatea de a promova o altă viziune asupra lumii: a noastră.

Identitatea europeană nu duce la dizolvarea identității naționale, la fel cum identitățile noastre locale nu se estompează în fața identității naționale. Afilierile noastre sunt multiple: ele se întăresc, se completează și se îmbogățesc reciproc.

Conflictul dintre superputerile chineză și americană se intensifică pe zi ce trece. El ne amenință suveranitatea și prosperitatea. Riscă să ne târâie în războaie pe care nu le-am ales. Europa întruchipează o a treia cale posibilă la care aspiră multe țări din lume.

Acest steag este cel al unei speranțe posibile: este steagul libertății, al justiției și al democrației. Ca o afirmare a voinței noastre puternice de a ne stăpâni destinul. Ca un act de rezistență împotriva brutalizării lumii”, a scris ministrul pe X.

Des maires du Rassemblement National ont décidé de retirer le drapeau européen du fronton de leur mairie.



C’est une trahison de ce que nous sommes.



L’Union européenne, c'est la France qui l'a voulue. C'est nous. Pour garantir la paix. Pour préserver notre indépendance face à la… pic.twitter.com/X30DM1fuqO — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 31, 2026

În Carcassonne, în sudul Franței, primarul Adunării Naționale, Christophe Barthès, s-a filmat duminică în timp ce îndepărta steagul UE de pe balconul primăriei și a postat mesajul pe contul său X.

„Jos steagurile europene de la primărie. Să facă loc steagurilor franceze”, a scris el.

Dehors les drapeaux européens à la mairie !



Place aux drapeaux français ?? pic.twitter.com/QqoymNwUCm — Christophe Barthès (@BarthesChristop) March 29, 2026

Bryan Masson, noul primar ales al orașului Cagnes-sur-Mer, tot din sudul Franței, a postat o fotografie a biroului său în care erau expuse o duzină de steaguri franceze, dar niciun steag al UE. Iar Carla Muti, primarul orașului Canohès, a postat și ea un videoclip în care dă jos un steag al UE.

Îndepărtarea sau înlocuirea steagurilor UE a devenit o procedură consacrată printre liderii eurosceptici. Când prim-ministrul de dreapta al Poloniei, Beata Szydło, a preluat funcția în 2015, ea a îndepărtat steagul UE de pe fundalul sălii de presă a guvernului.