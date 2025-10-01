Guvernul lui Starmer s-a săturat de influenţele lui Elon Musk. Atac dur la adresa miliardarului: "Pleacă naibii din politica noastră"

Acesta este cel mai dur atac public adus lui Musk de către un guvern adesea vizat de miliardar. Foto: Getty Images

Guvernul britanic condus de Keir Starmer a lansat un răspuns dur la adresa lui Elon Musk. Miliardarul, proprietar al X și Tesla, l-a criticat de mai multe ori pe Starmer pe platforma sa și, în septembrie, a cerut chiar răsturnarea guvernului acestuia. Acum, miniștrii lui Starmer ripostează. "Musk crede că ne poate spune cum să conducem Marea Britanie. Avem un mesaj pentru Elon Musk: pleacă naibii din politica noastră și din țara noastră", a declarat miercuri, la conferința anuală a partidului de la Liverpool, secretarul pentru energie din guvern, Ed Miliband, fost lider laburist, scrie Politico.

Acesta este cel mai dur atac public adus lui Musk de către un guvern adesea vizat de miliardar. Musk l-a acuzat pe Starmer că nu a protejat fetele de la recrutarea de către bandele de ademenire sexuală, ceea ce l-a determinat pe prim-ministrul britanic să condamne răspândirea de "minciuni și dezinformare" pe această temă.

Mai recent, Musk a participat prin videoconferință la un miting al activistului de extremă dreapta Tommy Robinson. În intervenția sa, a avertizat că "violența va veni" pentru poporul britanic "indiferent dacă alegeți violența sau nu", şi i-a îndemnat pe cetățeni să "riposteze, sau veți muri", cerând schimbarea guvernului în Regatul Unit. La protest a participat şi George Simion.

În discursul de la conferință, Miliband l-a asociat direct pe Musk cu Nigel Farage, cel mai vocal adversar politic al Partidului Laburist, afirmând că ambii fac parte dintr-o "rețea globală de dreapta care vrea să distrugă comunitățile noastre și modurile noastre de viață".

"Musk incită la violență pe străzile noastre… cere răsturnarea guvernului ales și facilitează dezinformarea prin X", a spus el.

Mesajul este cu atât mai relevant cu cât Miliband supervizează politica energetică britanică. Tesla Energy Ventures, o filială britanică a companiei lui Musk, licitează pentru o licență de furnizare de energie electrică în Marea Britanie, concurând cu operatori tradiționali precum British Gas și Octopus Energy.

Miliband s-a confruntat cu solicitări din partea liberal-democraților și a unor parlamentari laburiști să blocheze acordarea licenței.

Când a fost întrebat de Politico dacă companiei lui Musk ar trebui să i se acorde licența, Miliband a insistat că decizia aparține autorității de reglementare, Ofgem, și că trebuie "să treacă prin procesul corespunzător".