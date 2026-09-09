Haos pe aeroporturile din Marea Britanie, din cauza unei probleme tehnice. 1.000 de zboruri anulate, 65.000 de pasageri afectați

Până la 1.000 de zboruri au fost anulate în urma unei defecțiuni care a afectat sistemul furnizorului britanic de servicii de navigație aeriană Nats. FOTO: Profimedia Images

O problemă tehnică la sistemul de control al traficului aerian a dus marți la anularea a sute de curse și a afectat zeci de mii de pasageri în Marea Britanie, iar problemele vor continua și miercuri, când sunt așteptate întârzieri ale zborurilor, scrie BBC.

Site-ul de monitorizare FlightRadar24 a estimat că până la 1.000 de zboruri au fost anulate în urma unei defecțiuni care a afectat sistemul furnizorului britanic de servicii de navigație aeriană Nats. Directorul general al Nats, Martin Rolfe, și-a cerut scuze pentru perturbările provocate și a declarat pentru BBC că va fi declanșată o investigație completă pentru a stabili ce a dus la apariția problemei. Nats a precizat că remedierea defecțiunii a durat „mai mult decât s-a sperat”.

Ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, l-a convocat pe Martin Rolfe la o întâlnire programată miercuri, unde acesta urmează să ofere explicații cu privire la amploarea incidentului și modul în care a fost gestionat. Ministrul este, de asemenea, așteptat să informeze parlamentarii britanici că defecțiunea nu a fost provocată de un atac cibernetic, această ipoteză fiind exclusă „categoric”.

Aeroporturi paralizate și zboruri deviate

Din cauza numărului redus de aeronave care puteau decola, au fost impuse restricții și asupra aterizărilor. Situația a avut consecințe inclusiv asupra pasagerilor aflați în aeroporturi din afara Marii Britanii, ale căror zboruri către Regatul Unit nu au mai putut pleca.

Problema a fost resimțită pe scară largă în Marea Britanie și chiar în afara țării. Aeroporturi din Scoția și Irlanda au raportat, de asemenea, perturbări.

Compania aeriană easyJet a anulat aproximativ 200 de zboruri, în timp ce British Airways a anulat peste 100.

La Heathrow, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, plecările au fost suspendate inițial în jurul prânzului. Traficul aerian a fost reluat ulterior, însă aeroportul s-a confruntat cu noi probleme în cursul după-amiezii. Situația s-a agravat deoarece aeroportul a rămas fără suficient spațiu pentru aeronavele care urmau să sosească. Cum avioanele aflate la sol nu mai puteau pleca, locurile disponibile pentru aeronavele care urmau să aterizeze au devenit insuficiente.

Treisprezece zboruri cu destinația Heathrow au fost redirecționate către alte aeroporturi din Marea Britanie și Europa.

Pasagerii au fost sfătuiți să contacteze companiile aeriene înainte de a se deplasa la aeroport și să verifice situația zborurilor.

British Airways a avertizat că perturbările vor avea efecte în lanț. „Am fost nevoiți să anulăm sau să redirecționăm peste 100 de zboruri marți după-amiază”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Compania le-a cerut pasagerilor ale căror zboruri au fost anulate să nu se deplaseze la aeroport și să aibă răbdare în cazul în care încearcă să contacteze serviciile de asistență, care au fost suprasolicitate.

Peste 65.000 de pasageri afectați

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa în funcție de numărul de pasageri, a anunțat marți că peste 65.000 de pasageri au fost afectați de întârzieri care au ajuns până la opt ore.

Pe aeroportul Gatwick, un pasager a povestit pentru BBC că avionul său către Lanzarote s-a îmbarcat la timp, însă aeronava a rămas ore întregi pe pistă. „Ni s-a spus că radarul nu funcționează și că nu putem decola”, a relatat Phil White, din Bexhill.

Potrivit acestuia, pilotul revenea periodic cu informații și le explica pasagerilor că echipajul aștepta instrucțiuni din partea controlului traficului aerian.

Și la Heathrow au fost afectați pasageri care așteptau să plece spre destinații internaționale. Chloe Davis, în vârstă de 18 ani, din Cambridgeshire, se afla într-un avion Virgin care trebuia să decoleze spre Orlando la ora 13.40. „Nu sunt îngrijorată, aș vrea doar să știu ce se întâmplă”, a declarat ea pentru BBC.

Pasagera a spus că mai multe avioane erau parcate pe căile de rulare, deoarece nu mai existau suficiente porți disponibile.

Problemele tehnice au fost rezolvate, dar întârzierile pot continua

Chiar dacă Nats a reușit să remedieze problema sistemului de procesare a zborurilor, revenirea la normal este așteptată să dureze, din cauza întârzierilor acumulate și a numărului mare de aeronave și pasageri afectați.

Martin Rolfe a precizat că problema a apărut în sistemul de procesare a datelor de zbor al Nats. El a subliniat că nu este vorba despre același sistem care a provocat un incident major în 2023, în timpul weekendului de sărbătoare bancară din luna august.

Sistemul respectiv procesează planurile de zbor și alte informații operaționale utilizate de controlorii de trafic aerian pentru gestionarea traficului. Datele sunt actualizate permanent pe măsură ce aeronavele traversează spațiul aerian britanic, permițând controlorilor să mențină un flux de trafic sigur și ordonat.

Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a avertizat că reluarea completă a operațiunilor va dura. „Va dura ceva timp până când zborurile vor reveni complet la normal, așa că verificați în continuare situația cu companiile aeriene”, a transmis ea pe platforma X.

Ministrul a cerut, de asemenea, garanții că vor fi trase concluzii în urma incidentului și că sistemele care susțin aviația britanică sunt suficient de fiabile.

Companiile aeriene cer schimbări

Incidentul readuce în atenție problemele întâmpinate în trecut de sistemul britanic de control al traficului aerian.

Ryanair și Wizz Air au cerut o reformă a organizației. Wizz Air a afirmat că Nats este „nepotrivită pentru scopul pentru care funcționează” în forma actuală.

Întrebat dacă ia în calcul să demisioneze din funcție, directorul general al Nats, Martin Rolfe, a răspuns că va exista „mult timp pentru asta mai târziu”, precizând că prioritatea sa este în prezent rezolvarea completă a problemelor și restabilirea funcționării normale a sistemului.

Aeroporturile din întreaga Mare Britanie au continuat să raporteze întârzieri și anulări și le-au recomandat pasagerilor să verifice situația zborurilor înainte de a pleca spre aeroport.

Potrivit FlightRadar24, cele mai afectate aeroporturi au fost Heathrow, Gatwick, Manchester și Birmingham.

Chiar dacă problema tehnică a fost remediată, autoritățile și companiile aeriene avertizează că efectele incidentului se pot resimți și miercuri, pe măsură ce traficul aerian încearcă să elimine numărul mare de zboruri întârziate și anulate acumulate în sistem.