Hoţi români de cupru, condamnaţi la închisoare în Franţa. Au obţinut o sumă fabuloasă după ce au vândut 45 de tone de metal

Hoţi români de cupru, condamnaţi la închisoare în Franţa. Au obţinut o sumă fabuloasă după ce au vândut 45 de tone de metal / sursă foto: Getty Images

Doi infractori români, care au furat şi, ulterior, au vândut cuprul pe care l-au sustras fraudulos în Franţa, au fost condamnați miercuri la trei ani de închisoare, de către autoritățile din Hexagon. Un al treilea inculpat, tot român, a fost condamnat la 2 ani după gratii pentru tăinuire şi recepționarea de bunuri furate în valoare de cel puțin 45 de tone de metal, vândut cu 320.000 de euro, potrivit Le Figaro.

În cadrul acestei anchete desfășurate în urma unei „reapariții a furturilor de metale” în Noua Aquitanie, 14 membri ai comunității rome au fost deferiți tribunalului penal din Bordeaux în urma spargerilor din magazine și a rupturilor de cabluri ale operatorilor, care au avut loc între 2022 și 2024.

Cum s-au apărat hoţii

Doar trei dintre ei, care au fost reținuți, s-au prezentat în instanță: cei doi spărgători, cumnați în vârstă de 37 și 27 de ani, şi un recidivist în vârstă de 35 de ani. Toți trei au recunoscut faptele. Procuratura solicitase până la patru ani și jumătate de închisoare.

„Da, am făcut greșeli, am avut probleme în familie, nu am muncit”, a recunoscut cel mai mare dintre cumnați, poreclit „Cornici”, prin intermediul unui traducător. „Banii câștigați i-am cheltuit imediat pe mâncare ”, a spus cel mai mic, poreclit „Americanu” .

Potrivit Ministerului de Interne din Franţa, aproximativ 2.100 de furturi de cupru au fost înregistrate în 2024 în zona jandarmeriei (96% din teritoriu), iar peste 200 de autori au fost arestați între ianuarie 2023 și octombrie 2024.