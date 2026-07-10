IEA: Producţia de petrol a Rusiei va scădea cu aproximativ 3% în 2026, din cauza atacurilor Ucrainei

2 minute de citit Publicat la 23:55 10 Iul 2026 Modificat la 23:55 10 Iul 2026

IEA: Producţia de petrol a Rusiei va scădea cu aproximativ 3% în 2026. Foto: Getty Images

Producţia de petrol a Rusiei va scădea cu aproximativ 3% anul acesta, la 8,9 milioane barili pe zi (bpd), în urma atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice, se arată într-un raport al Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA) publicat vineri, notează Agerpres.

Părţi din Rusia se confruntă cu o penurie de combustibili, după ce Kievul şi-a intensificat în ultimele luni campania de lovituri aeriene în Rusia şi în regiunile din Ucraina sub control rusesc, pe care le descrie drept represalii la bombardamentele Moscovei, soldate aproape zilnic cu victime de la începutul ofensivei ruse la scară largă din februarie 2022.

Ucraina vizează în special infrastructura energetică rusească pentru a întrerupe fluxul de hidrocarburi care permite Kremlinului să îşi finanţeze efortul de război.

Rusia este al treilea mare producător global de petrol.

"Continuarea atacurilor asupra rafinăriilor, facilităţilor de stocare şi a infrastructurii de transport stau la baza înrăutăţirii previziunilor privind producţia, în consecinţă am revizuit în scădere prognoza privind livrările ruseşti anul acesta şi anul viitor, cu 85.000 bpd şi, respectiv, cu 150.000 bpd, la o medie de 8,8 milioane barili pe zi în perioada estimată,", a informat organizaţia cu sediul la Paris.

Rusia a interzis exporturile de motorină

De asemenea, în urma atacurilor Rusia a interzis miercuri exporturile de motorină şi începe în iulie importul de combustibil, ca parte a măsurilor de a rezolva problemele extinse în aprovizionarea cu benzină şi motorină, a anunţat vicepremierul rus Alexander Novak.

"Astăzi a fost introdusă o interdicţie a exporturilor de motorină şi aceasta va face posibilă majorarea aprovizionării pieţei interne", a declarat oficialul. Aceasta a admis că situaţia combustibilului rămâne complexă şi a recunoscut că "e clar că actuala situaţie la benzinării provoacă îngrijorări în rândul opiniei publice".

Interdicţia, care include producătorii de combustibil, va fi în vigoare până în 31 iulie, a informat Guvernul.

IEA se aşteaptă ca producţia de petrol a Rusiei să ajungă la 8,9 milioane bpd în 2026 şi la 8,8 milioane bpd în 2027, în scădere de la 9,2 milioane bpd în 2025.

În iunie, producţia de ţiţei a Rusiei a crescut cu 120.000 bpd faţă de mai, la 8,86 milioane bpd, a informat agenţia.

Rusia nu mai publică din aprilie 2023 datele privind producţia sa de petrol.

IEA estimează că exporturile totale de ţiţei al Rusiei în iunie s-au situat la 5,8 milioane bpd, în creştere cu 620.000 bpd faţă de mai, în timp ce exporturile de produse petroliere au scăzut cu 230.000 bpd, la 1,91 milioane bpd.

Agenţia Internaţională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.