Igor Grosu, preşedintele PAS: "Reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova e o chestiune de timp"

Președintele PAS, Igor Grosu. Foto: Agerpres

Revenirea Transnistriei sub controlul autorităților de la Chișinău este "o chestiune de timp", a declarat, pentru Agerpres, Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Republica Moldova, care a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie.

El a explicat că populația din regiunea separatistă a înțeles importanța aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un indicator în acest sens fiind că 40% din alegătorii din stânga Nistrului au votat, la ultimele alegeri, în favoarea PAS. Totodată, Grosu amintește că 80% din exporturile din Transnistria ajung pe piețele din România și Uniunea Europeană.

"Evident, cetățenii din Republica Moldova au dat un vot foarte clar. Își doresc ca Republica Moldova să fie parte a marii familii europene.

Apropo, noi am obținut o victorie și în țară, și în diaspora. Deci aici nu mai au neprietenii noștri motive să încerce să o întoarcă, să spună că ați câștigat aici, dar nu acolo și așa mai departe. Deci a fost victorie. Și în țară am luat majoritatea, și în diasporă. Eu sunt bucuros pentru că, în toată campania, asta am spus la întâlnirea cu cetățenii.

Afirmația că diaspora ne salvează, noi am trăit-o nu o dată.., dar spuneam de fiecare dată: 'Haideți data asta să câștigăm în țară! Cei din diaspora o să-și facă treaba. O să fie omniprezenți'. Și mă bucur că cumva mesajul ăsta a ajuns.

Am câștigat în țară, foarte clar, chiar am înaintat în unele regiuni, în special în partea de nord, care era de ani de zile fief al socialiștilor, al comuniștilor. Acum am intrat în acele raioane foarte hotărâți", a afirmat Grosu pentru sursa amintită.

"Atacurile cibernetice, ca și la dumneavoastră, peste tot în lume, sunt la ordinea zilei. Aici necesită multe investiții în securizarea sistemelor infrastructurii critice, în special ceea ce ține de domeniul bancar, domeniul cibernetic, în general, serviciile toate. Acum noi avem peste 70% din servicii digitalizate. Este un avantaj enorm pentru cetățean, pentru business, în relația cu statul. În același timp apar noi provocări. Trebuie să ne asigurăm ca astfel de atacuri, interferențe, să nu perturbe sistemul, dar învățăm, învață și ei, învățăm și noi. Nu suntem ultimii din clasă. Învățăm bine lecțiile.

Rezistența Ucrainei ne apără pe noi, apără întreaga Europa, apără România. Deci toată Uniunea Europeană ei o apără acum. Noi suntem aproape și o să ajutăm cât o să putem, cu ce o să putem o să-i ajutăm", a afirmat Grosu, care a analizat şi situaţia din Transnistria:

"Surprinzător, un alt indicator foarte interesant care merită atenția este că 40% din alegătorii de pe malul stâng (din Transnistria - n.r.) care au venit și au votat pe malul drept, în secțiile de votare deschise special pentru ei, au votat pentru proeuropeni, ca să zic așa, să nu-mi fac reclamă, pentru vectorul proeuropean, ceea ce mă face să cred că este o dovadă elocventă: alegerile sunt cel mai bun sondaj.

Este inevitabil, este o chestiune de timp (n.r. - integrarea acestui teritoriu pe cale pașnică). Sigur, noi trebuie să avem și un management al așteptărilor foarte clar, pentru că, haideți să vă dau un exemplu, e vorba de costuri, costuri enorme.

Gândiți-vă numai dacă vorbim de costurile de reintegrare a celor care sunt acum în așa-numitele ministere, cum ar fi Ministerul de Interne sau forțele armate, așa-numite. Oameni care trebuie integrați, cărora trebuie să li se ofere alt job decât au avut până atunci. Pensiile, sistemul de pensionare, cu populație îmbătrânită. Nu că ar fi o excepție pe malul stâng, toată Europa e cumva afectată de acest fenomen.

Această regiune este foarte integrată în tot ceea ce numim noi comerț internațional. Peste 80% din ce se produce acolo este exportat pe piața Uniunii Europene. Foarte mult în România. Lor le place, celor de acolo, să facă comerț cu Uniunea Europeană, pentru că e o piață sustenabilă, vandabilă, sigură, care respectă angajamentele, predictibilă, cu putere de cumpărare și așa mai departe. Eu zic că sunt premise (ca integrarea Republicii Moldova în UE să ducă la soluționarea problemei transnistrene - n.r.)".

Ce a discutat cu Nicuşor Dan

În continuare, preşedintele PAS a vorbit şi despre întâlnirea cu Nicușor Dan:

"Am făcut un schimb de impresii. Dânsul ne-a întrebat ce se întâmplă la Chișinău, postelectoral și așa mai departe. Noi același lucru am întrebat - ce se întâmplă la București?

Pentru că avem nevoie de stabilitate și predictibilitate și pe un mal al Prutului, și pe celălalt. Un guvern stabil aici ne permite să discutăm lucruri, așa, mai de perspectivă, investiții, proiectele în derulare, pentru că orice instabilitate, gata, pune pe pauză sau încetinește procesele. Deci asta am discutat, am discutat, evident, despre riscurile care implică interferențe ale Federației Ruse și cum trebuie noi, aici, să le contracarăm. Suntem în prima linie și suntem obligați să învățăm, și să învățăm împreună, să ne ajutăm.

Deci am trecut în revistă proiectele care sunt. (Președintele României) a întrebat care este calendarul validării rezultatelor și i-am spus că, în timpul cel mai apropiat, sper, Curtea Constituțională să valideze rezultatul, astfel încât într-o săptămână-două, să avem Parlamentul, organele de conducere ale Parlamentului alese, președintele, biroul permanent, fracțiunile, după care să intrăm în zona de consultări cu doamna președintă.

Trebuie să dăm legea bugetului până la sfârșitul anului, să intrăm într-un an 2026, așa, cu temele de acasă toate făcute. Și noi ne-am interesat cum stau lucrurile la București".