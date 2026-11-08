Ilse Aigner ar urma să devină prima femeie președintă a Germaniei. Coaliția lui Merz va face nominalizarea luni

2 minute de citit Publicat la 20:04 08 Noi 2026 Modificat la 20:04 08 Noi 2026

Ilse Aigner, politiciană bavareză germană din zona de centru-dreapta, ar urma să devină prima femeie care ocupa funcția de președinte al Germaniei în istoria țării, relatează Politico. Un premier regional a calificat-o drept „persoana perfectă” pentru funcție, iar cancelarul Friedrich Merz ar fi deja hotărât de nominalizare.

Aigner urmează să fie nominalizată pentru post de coaliției de uniune națională din Germania, formată din partidele conservatoare CDU-CSU și SPD-ul de stânga. Ea îi va urma în funcție lui Frank-Walter Steinmeier, care se află în fruntea statului german din 2017 și e pe cale să-și îndeplinească ultimul mandat.

Informația a fost confirmată de doi oficiali anonimi din interiorul guvernului german. Potrivit acestora, candidatura lui Aigner va fi anunțată luni, oficial. Aigner, care a fost ministră a agriculturii între 2008 și 2013, în timpul guvernării fostei cancelare Angela Merkel, este în prezent președinta parlamentului Bavariei.

Ea este, de asemenea, membră a Uniunii Creștin-Sociale (CSU), partidul bavarez înfrățit cu Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului Friedrich Merz. CDU și CSU formează un grup parlamentar comun în Bundestag și fac parte din Partidul Popular European în Parlamentul European.

Potrivit celor doi oficiali, Merz intenționează să îi informeze, duminică, pe principalii lideri ai CDU că Aigner va fi candidata alianței conservatoare.

Al doilea mandat de cinci ani al lui Steinmeier se încheie în martie 2027. El nu mai are dreptul să candideze pentru un nou mandat. Succesorul său va fi ales pe 30 ianuarie 2027.

Funcție decorativă

Funcția de președinte al Germaniei este în mare parte ceremonială, cancelarul fiind cel care stabilește direcția politică a guvernului. Premierul Bavariei, Markus Soeder, lider al CSU, a propus-o pe Aigner drept candidată încă din aprilie.

CSU domină de multă vreme politica bavareză, dar nu a dat niciodată un cancelar sau un președinte al Germaniei. În ultimele săptămâni, mai mulți politicieni importanți din SPD și Partidul Verzilor și-au exprimat, de asemenea, susținerea pentru Aigner.

Premierul landului Brandenburg, social-democratul Dietmar Woidke, a descris-o pe Aigner drept „candidata perfectă”, care cunoaște politica germană „pe dinafară și pe dinăuntru”, într-o declarație acordată vineri publicației POLITICO, pentru newsletterul Berlin Playbook.

Funcția prezidențială germană nu are atribuții executive ci doar ceremoniale și nu are putere prea mare în arhitectura constituțională germană.

Președintele Germaniei este ales de Adunarea Federală, un organism constituțional care nu este permanent și care nu are nicio altă atribuție.

Adunarea Federală este formată din toți membrii Bundestagului (parlamentul federal) și dintr-un număr egal de reprezentanți ai celor 16 land-uri, repartizați proporțional cu populația fiecăruia. Reprezentanții land-urilor sunt aleși de parlamentele regionale, proporțional cu componența politică a acestora.

Președintele este ales pentru un mandat de cinci ani. Nu există o limită a numărului total de mandate pe care le poate deține, însă este permisă o singură realegere consecutivă.