Imaginea zilei. 800 de spanioli s-au dezbrăcat complet și s-au acoperit cu vopsea verde pentru a marca centenarul unei berării

Aproximativ 800 de persoane au pozat nud într-o livadă de măslini din Spania. Sursa foto: Agerpres

Fotografia zilei vine din sudul Spaniei, unde sute de oameni s-au adunat pentru a poza nud într-o livadă de măslini de la periferia orașului Granada, pentru a marca centenarul berăriei Cervezas Alhambra, relatează Agerpres. Aproape 800 de voluntari s-au dezbrăcat complet și și-au vopsit corpurile în verde închis doar pentru privilegiul de a participa la primul proiect al artistului american Spencer Tunick în Andaluzia.

Fotograful american Spencer Tunick s-a născut în 1967 în New York și este cunoscut pentru astfel de instalații artistice.

În 2012, artistul din SUA a fotografiat aproximativ 1.700 de persoane în Munchen, iar în 2007 a surprins o scenă și mai mare cu aproximativ 20.000 de participanți în Ciudat de Mexico.

Fotograful a fost atras de munții frumoși plini de măslini

Spencer Tunik a descoperit livada de măslini din Granada în timpul unei călătorii de recunoaștere în Spania. Fotograful a fost atras de munții frumoși „plini de măslini, aliniaţi pe rânduri, ca o fanfară în plin marş". Fotograful nu angajează modele profesionale pentru proiectele sale deoarece vede colaborarea cu artiștii ca pe un fel de schimb.

Tunik a glumit spunând că ar trebui să fie cel puțin la fel de bogat ca Jeff Bezos sau Elon Musk pentru a-și permite să plătească atât de multe modele profesionale. Fotograful a mai precizat că modelele profesioniste au tendința de „a poza prea mult”, iar el preferă ceva mai simplu.

Evenimentul din Granada a fost inclus în ultima instalație artistică a fotografului american intitulată „Portrait Alhambra 1925”, inspirat de cea de-a 100-a aniversare a brandului de bere brandului de bere Alhambra numit după celebra cetate maură din Granada.

Spencer Tunick a creat anterior instalaţii similare de nuduri şi în alte regiuni ale Spaniei.