Imagini apocaliptice din timpul furtunilor care au lovit Ibiza și Formentera. S-au produs inundaţii devastatoare

Serviciul meteorologic AEMET a menţinut cel mai înalt nivel de alertă (roşu) pe ambele insule spaniole. Sursa foto: Profimedia Images

Furtunile puternice aduse de uraganul Gabrielle au provocat haos marţi, pe insulele spaniole Ibiza şi Formentera, unde s-au produs inundații devastatoare. Autorităţile au emis o alertă roşie din cauza "pericolului extraordinar", a relatat Sky News. Numeroase ambarcaţiuni au fost avariate de valurile violente şi numeroase şcoli au fost închise de autorităţi.

Orașul Ibiza a înregistrat 239 milimetri de ploaie în ultimele 24 de ore, aeroportul din Ibiza a raportat 168,3 mm, iar pe insula Formentera au căzut 105,4 milimetri de precipitații, până la ora locală 17:30, conform sursei citate.

Serviciul meteorologic AEMET a menţinut cel mai înalt nivel de alertă (roşu) pe ambele insule până la ora 16:00 (14:00 GMT), ziarul Diario de Ibiza raportând pagube considerabile. Videoclipurile de pe reţelele sociale au arătat maşini luate de ape în Ibiza, precum şi în regiunea Valencia din Spania continentală.

Pompierii din Ibiza au trebuit să răspundă la peste 20 de apeluri în cursul dimineţii de marţi. Ziarul El Pais şi alte publicaţii au relatat că urgenţele au inclus persoane blocate în maşini sau case. Mai multe drumuri au fost închise, inclusiv drumul de acces către aeroport şi şoseaua de centură din jurul oraşului Ibiza.

Potrivit AEMET, 74 de milimetri de ploaie au căzut în apropierea aeroportului în câteva ore, întreruperile de curent şi copacii căzuţi agravând situaţia.

Într-o filmare realizată pe insula Formentera apar mai multe ambarcaţiuni care au fost avariate în timpul furtunilor violente, aduse de uraganul Gabrielle. Vremea extremă a provocat haos în mai multe orașe din Spania.

Insula Baleară Mallorca s-a confruntat, de asemenea, cu inundaţii, presa locală relatând că partea de nord a munţilor Tramuntana a fost deosebit de afectată. Potrivit, Majorca Daily Bulletin, pe insula Mallorca, dar și în Valencia, cursurile de după-amiază au fost suspendate, iarprogramările medicale s-au anulat, autorităţile recomandând populaţiei să rămână la adăpost.

Luni, regiunea Valencia s-a confruntat cu grindină, vânt şi ploi abundente, existând îngrijorări cu privire la pericolul producerii unui alt dezastru în regiune, la puţin sub un an de la furtuna devastatoare din 29 octombrie 2024, care a făcut aproape 230 de victime.