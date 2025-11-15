Imagini apocaliptice după o tornadă formată în Portugalia: 3 morţi şi 28 de răniţi

2 minute de citit Publicat la 18:19 15 Noi 2025 Modificat la 18:21 15 Noi 2025

Cel puţin 3 oameni au murit şi alţi 28 au fost răniţi, după ce s-a format o tornadă în Portugalia. Sursa foto: Facebook/Safe Communities Portugal

Furtuna Claudia, care a lovit Portugalia, a transformat mai multe străzi în râuri, iar în oraşul Albufeira s-a format o tornadă. În urma fenomenului extrem, trei oameni au murit, iar alţi 28 au fost răniţi într-un camping, potrivit The Independent. Printre victime se află persoane de naționalitate spaniolă și portugheză. "Oamenii care veneau spre autobuz au fost loviți de cioburi și bucăți de acoperiș", a povestit un șofer de autobuz din Albufeira.

Cel puţin o persoană a murit sâmbătă la Albufeira, un oraş turistic din sudul Portugaliei, din cauza vânturilor violente care mătură regiunea Algarve, plasată sub alertă portocalie din cauza furtunii Claudia, care afectează ţara de câteva zile, potrivit unei surse oficiale, informează AFP, potrivit Agerpres. Femeia care şi-a pierdut viaţa este din Marea Britanie şi avea 85 de ani, au scris jurnaliştii de la The Independent.

Într-un scurt comunicat, preşedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, şi-a exprimat "solidaritatea cu familiile victimelor, în urma trecerii depresiunii tropicale Claudia, care a lovit Albufeira în această dimineaţă".

Protecţia civilă anunţase anterior pe conturile sale de pe reţelele de socializare că "două persoane au fost rănite, iar o alta este dată dispărută" într-un camping din Albufeira în urma vânturilor puternice. Potrivit mass-media locale, persoana decedată ar putea fi cea care fusese iniţial dată dispărută.

De asemenea, într-un restaurant dintr-o staţiune vecină, "prăbuşirea parţială a unui acoperiş (...) a provocat rănirea a 20 de persoane", a adăugat Protecţia civilă.

Mai multe districte din sudul Portugaliei sunt sâmbătă sub alertă portocalie din cauza intemperiilor care lovesc ţara de câteva zile.

Un cuplu de vârstnici a fost găsit mort joi în locuinţa sa de lângă Lisabona după inundaţiile provocate de ploile torenţiale din noaptea precedentă.

Protecţia civilă portugheză a anunţat sâmbătă dimineaţă că a înregistrat peste 3.300 de incidente de miercuri, în principal inundaţii şi căderi de arbori pe întreg teritoriul Portugaliei, ca urmare a efectelor furtunii tropicale Claudia