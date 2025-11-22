Imagini din satelit cu „oraşul Apocalipsei” pe care China îl construiește. Ar fi de zece ori mai mare decât Pentagonul

Foto: Captură imagini din satelit Copernicus via Newsweek.

Noi imagini satelitare de înaltă rezoluție arată un progres constant pe un amplasament extins din afara Beijingului, despre care analiștii consideră că ar putea fi un complex de comandă militară destinat protecției liderilor Chinei în cazul unui atac nuclear al Statelor Unite. Vastul sit, supranumit „Orașul Militar Beijing” de analiștii open source, se află la aproximativ 32 de kilometri sud-vest de capitala chineză. Felul în care e realizată construcția sugerează că ar fi vorba de un complex aproape de 10 ori mai mare decât Pentagonul, scrie Newsweek.

Xi Jinping a ordonat armatei chineze să devină o forță „de clasă mondială” până la mijlocul secolului, expresie înțeleasă pe scară largă ca intenția de a egala sau depăși capacitățile militare americane.

În timp ce China a accelerat acumularea de nave militare, rachete cu rază lungă de acțiune și focoase nucleare, experții susțin că Xi urmărește, de asemenea, dezvoltarea unei infrastructuri consolidate, capabilă să supraviețuiască unui atac de decapitare.

O astfel de instalație ar putea permite conducerii Chinei să continue operațiunile militare în cazul unui război major cu Statele Unite.

Care ar putea fi scopul „orașului militar”

O fotografie time-lapse arată un progres lunar vizibil de la începutul construcției, la mijlocul anului 2024. Totuşi, nu toată lumea este convinsă că situl are un scop strict „apocaliptic”.

„Suprafața este mult mai mare decât cea a unei tabere militare și a unei școli militare obișnuite, așa că nu se poate decât presupune că este un amplasament pentru o organizație administrativă sau o bază de antrenament mare”, a declarat, pentru Financial Times, Hsu Yen-chi, cercetător la grupul de experți Council on Strategic and Wargaming Studies din Taiwan.

Dacă situl este conceput ca un centru de comandă consolidat, rămâne neclar ce implică acest lucru pentru abordarea Chinei privind comanda și controlul. Ierarhia militară a regimului chinez este tradițional centralizată sub conducerea Partidului Comunist, care prioritizează loialitatea politică și supravegherea strictă a ofițerilor superiori.

Construcția ar putea fi pregătită în așteptarea unui conflict major SUA-China

Un raport recent al grupului de experți RAND Corporation, cu sediul în California, a menționat că unii cercetători ai armatei chineze au început să pledeze pentru un model de comandă a misiunii similar cu cel al SUA, care ar delega autoritatea decizională limitată ofițerilor de rang inferior pentru a îmbunătăți timpii de răspuns în conflicte cu evoluție rapidă.

Lyle Morris, cercetător senior pentru politică externă și securitate națională la Asia Society Policy Institute, a scris pe X, în februarie: „Un lucru pot spune aproape cu certitudine: buncărele adânci sugerează pregătiri pentru un comandament nuclear C2”.

„Având în vedere paranoia absolută a PCC cu privire la un prim atac american asupra Chinei continentale, acesta ar fi un complex în care toți liderii civili și militari ai Chinei s-ar putea muta pentru comandă și control în timpul unui război sau a unei crize nucleare. China nu vrea să repete ceea ce s-a întâmplat în 1969”, adăuga el.

Mai multe tensiuni din regiune ar putea atrage SUA și China într-un conflict. Un scenariu ar fi o invazie chinezească a Taiwanului, insulă pe care regimul chinez îl revendică ca făcând parte „integrală” din teritoriul său.

Un altul ar putea apărea în urma unei erori de calcul mortale în apropierea unui teritoriu disputat în Marea Chinei de Sud, revendicat atât de China, cât și de Filipine, aliat al SUA.