Imagini în premieră: Roboți ucraineni trag cu mitraliere grele asupra militarilor ruși. „N-au fost deloc pregătiți pentru așa ceva”

1 minut de citit Publicat la 22:02 15 Iul 2026 Modificat la 22:05 15 Iul 2026

Dronă terestră ucraineană pe frontul din Donețk. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a publicat imagini în premieră de la un asalt asupra pozițiilor ruse realizat de către roboți tereștri echipați cu mitraliere grele, informează The Moscow Times.

Imaginile au fost postate pe rețelele sociale de către militari ucraineni ai Regimentului 33 Separat de Asalt

Mai multe tipuri de drone de atac au fost folosite în atac, a precizat „Artem”, comandanatul batalionului de drone al regimentului: roboți tereștri, înarmați cu mitraliere americane de calibrul 12,7 mm, drone FPV, precum și drone aeriene folosite pentru cercetare și dirijarea focului.

Conform militarului ucrainean, rușii nu se așteptau la un astfel de atac pentru care „nu au fost deloc pregătiți”.

Din interceptările radio, rușii au raportat că asupra lor se trage cu mitraliera, fără ca aceștia să realizeze că sunt niște „roboți” cei care trag în ei.

Conform lui „Artem”, unul dintre militarii ruși a încercat să se adăpostească de atacul roboților ucraineni într-o clădire din apropiere, dar a fost lovit de o dronă aeriană de atac.

Militarii ucraineni spun că toți roboții tereștri s-au întors apoi la bază, după finalizarea misiunii.

Forțele armate ucrainene au început să folosească sisteme robotizate terestre nu doar în apărare, ci și în operațiuni ofensive, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Potrivit instituției, citate de Moscow Times, doi roboți tereștri de luptă, echipați cu mitraliere, au fost utilizați pe direcția Orihiv, în regiunea Zaporojie.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) relata încă din decembrie 2024 că armata ucraineană desfășurase, în premieră, o operațiune de luptă în care, în locul infanteriei, au fost folosite exclusiv sisteme robotizate terestre. Potrivit institutului, unități ucrainene au atacat atunci poziții rusești în apropiere de Lipți, în regiunea Harkov, cu ajutorul unor vehicule terestre fără pilot dotate cu mitraliere.

În aprilie 2026, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că armata ucraineană a cucerit „pentru prima dată în istoria acestui război” o poziție și a luat prizonieri militari ruși folosind doar platforme fără pilot - sisteme robotizate terestre și drone aeriene.