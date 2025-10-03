Imagini șocante din orașul ”eliberat” de ruși. Galina, singura femeie rămasă, din cei peste 10.000 de locuitori

Imaginile surprind străzi pustii, case distruse, garduri îndoite și ferestre goale. Foto: Saint Javelin / X

Mariinka, un oraș din regiunea Donețk, a devenit simbolul unei „eliberări” care a adus distrugere și depopulare totală. Dacă înainte de invazia rusă, localitatea număra 10.530 de locuitori, astăzi, aici mai trăiește o singură persoană: o femeie pe nume Galina.

Corespondenta de război Isabella Liberman a publicat imagini și relatări tulburătoare din orașul fantomă.

„Mariinka, DPR. Orașul care nu mai există. Am intrat în Mariinka dinspre Alexandrovka. Plănuisem să-l întâlnim pe eroul uneia dintre poveștile noastre – electricianul Leontich. Din 2014, bunicul repara instalațiile electrice sub tirul bombardamentelor în satul lui natal. Astăzi, vecinii ne-au spus că a murit acum șase luni… Un om luminos, care nu a apucat să vadă pacea mult așteptată”, a povestit jurnalista.

Liberated Maryinka in Donetsk region.



Before the russian “liberation,” the town had a population of 10,530 people.



The population today is 1 person, a woman who returned because the russkyi mir left her with nowhere else to live pic.twitter.com/ebyCOKf3N3 — Saint Javelin (@saintjavelin) October 2, 2025

Imaginile surprind străzi pustii, case distruse, garduri îndoite și ferestre goale, de unde odinioară se vedeau perdele curate. „Observ un gard din fier forjat. Casa nu mai există. Dar el, deși îndoit, încă rezistă. Frunzele de oțel, topite de căldura unui atac, își mai păstrează frumusețea. Cine a locuit aici avea, fără îndoială, gust și planuri pentru o viață lungă și fericită. Nu s-a întâmplat”, descrie Liberman.

Maryinka, DPR. The city that does not exist.



We entered Maryinka from the side of Aleksandrovka. We planned to meet the hero of one of our stories - the famous electrician Leontich.



Since 2014, the grandfather had been restoring electricity under fire after shelling in his… pic.twitter.com/sdPG7dSXmD — Isabella Liberman ?? (@BellaVLiberman) September 24, 2025

Nici natura nu scapă de absența oamenilor. „Maryinka are mulți copaci, flori, verdeață. Ramurile pomilor s-au aplecat sub greutatea merelor roșii – dar nu mai are cine să le culeagă”, a relatat corespondenta.

Ținta echipei a fost Galina, singura femeie care s-a întors în oraș. Ea a refuzat să își părăsească gospodăria definitiv și trăiește acum singură între ruine. „Am venit aici să o găsim pe singura locuitoare din Mariinka. Galina s-a întors să-și refacă locuința. Nu și-a găsit locul în alt oraș. O femeie puternică, pe care vrem să v-o arătăm”, a explicat Liberman.

În prezent, Mariinka nu mai este decât un oraș al amintirilor și al ruinelor. Dintr-o comunitate de peste 10.000 de oameni, a rămas doar Galina – martorul viu al unei tragedii care a șters un oraș întreg de pe hartă.