Imagini virale cu un soldat rus care scapă de sub control o mitralieră YakB-12.7. Arma a fost proiectată iniţial pentru elicoptere

Imagini virale cu un soldat rus care scapă de sub control o mitralieră YakB-12.7. Sursa foto: captură video

Un exercițiu al unei echipe mobile de tragere rusești a eșuat în timpul utilizării unei mitraliere rotative YakB-12.7, construită inițial pentru elicopterele Mi-24. Ruşii au încercat să folosească arma anti-drone şi de la sol, dar au eşuat lamentabil, iar imaginile au devenit virale.

Arma s-a dovedit a fi prea puternică pentru soldatul care executa tragerea, iar acesta a scăpat mitraliera de sub control. Au rezultat rotaţii necontrolate, haotice, de 360 de grade, iar focul ar fi putut răni pe oricine se afla în preajmă.

A Russian mobile fire group training exercise appears to have gone wrong while using a YakB-12.7 rotary machine gun, originally developed for the Mi-24 helicopter. pic.twitter.com/oRcll9ABE2 — TVP World (@TVPWorld_com) July 13, 2026

O înregistrare video de la un exercițiu de instruire la care a participat una dintre aceste unități dezvăluie un proces decizional discutabil și o doză uriașă de noroc de care a avut parte echipajul.

Potrivit clipului distribuit în online, trupele ruse au montat pe un camion militar o mitralieră grea Yak-B de calibrul 12,7 mm, o armă instalată în mod obișnuit pe elicopterele de atac Mi-24. Soldatul care manevra arma rotativă pare să nu fi luat în calcul cuplul de forță generat de aceasta.

Rafală de gloanţe scăpată de sub control

În momentul în care a deschis focul, a fost proiectat violent în afara poziției sale, în timp ce arma trăgea haotic, împrăștiind gloanțe letale în toate direcțiile, notează şi Israel Hayom.

Cel de-al doilea soldat aflat în camion a avut un noroc imens, reușind să se ferească chiar înainte ca rafala să-l lovească. După câteva încercări, a reușit să preia controlul asupra mitralierei grele, care se rotea necontrolat.