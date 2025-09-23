Imagini virale. Macron a rămas blocat într-o intersecție din New York de coloana oficială a lui Trump și l-a sunat: ”Ce faci? Ghici ce”

<1 minut de citit Publicat la 13:32 23 Sep 2025 Modificat la 23:48 23 Sep 2025

Președintele francez Emmanuel Macron a rămas blocat luni seară, pe străzile din New York, de coloana oficială a președintelui american Donald Trump și a trebuit să își continue drumul pe jos. FOTO: colaj capturi video Instagram

Președintele francez Emmanuel Macron a rămas blocat luni seară, pe străzile din New York, de coloana oficială a președintelui american Donald Trump și a trebuit să își continue drumul pe jos.

Imaginile cu momentul jenant au fost postate pe Instagram.

Incidentul a avut loc după discursul susținut de Emmanuel Macron la sediul ONU, unde a recunoscut oficial statul palestinian în numele Franței.

La ieșirea din clădirea Națiunilor Unite, Macron a rămas prins într-o intersecție blocată de trecerea convoiului prezidențial american, care paralizase complet circulația.

Imaginile surprinse de platforma Brut îl arată pe liderul francez discutând cu un polițist new-yorkez vizibil stânjenit de situație, iar apoi scoțându-și telefonul mobil pentru a-l suna direct pe Donald Trump. „Ce faci? Ghici ce! Sunt blocat pe stradă din cauza ta”, i-a spus Macron la telefon lui Trump.

Ulterior, președintele Franței și-a continuat drumul pe jos prin oraș, în timp ce continua să discute cu Trump la telefon.

Marți, Donald Trump urmează să susțină un discurs reuniunea ONU.