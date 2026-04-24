Imaginile din satelit arată că Rusia a construit o bază pentru o nouă generație de drone cu reacție, lansate de pe calea ferată

Rusia a extins lungimea șinelor de lansare la una dintre bazele sale de drone pentru a susține dronele mai noi, cu reacție, pe care le folosește pentru a ataca Ucraina, arată imagini din satelit analizate de Business Insider.

Această evoluție indică faptul că Rusia investește în infrastructura de suport pentru noile generații ale dronei de atac unidirecționale Geran, în timp ce Moscova continuă să modifice și să modernizeze arma mortală.

Imaginile colectate marți de firma americană de informații spațiale Vantor dezvăluie patru șine de lansare - două dintre ele par a fi de lungime extinsă - la baza de drone Tsimbulova din regiunea Oriol a Rusiei, la aproximativ 160 de kilometri de granița cu Ucraina.

Șinele de lansare extinse au 85 de metri lungime. Construcția acestora a început la sfârșitul lunii decembrie 2025, potrivit Vantor.

Armata rusă se pregătește să lanseze o nouă generație de drone

Între timp, construcția celor două șine mai scurte a început la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, a declarat pentru Business Insider Kyle Glen, un investigator open-source de la Centrul pentru Reziliență Informațională din Marea Britanie.

Strategic Aviation of Russia, un grup de informații open-source, a publicat pentru prima dată imagini din satelit ale rachetei Tsimbulova pe canalul său de Telegram la începutul acestei săptămâni. Analiștii au declarat că cele două șine de lansare mai scurte susțin dronele mai vechi Geran-3 și Geran-4, în timp ce cele două șine mai lungi sunt proiectate pentru noul Geran-5.

Geran este o familie de drone rusești de atac unidirecțional. Prima variantă, Geran-2, este o copie internă a celebrului rachetă iranian Shahed-136, pe care Moscova a început să-l folosească în 2022 pentru a ataca orașele și infrastructura civilă ucraineană.

Geran-2 este propulsat de o elice, în timp ce variantele ulterioare - Geran-3, Geran-4 și Geran-5 - sunt toate echipate cu motoare cu reacție. Aceste drone - lansate pe calea ferată pentru a le accelera la viteza de zbor înainte ca motoarele să preia controlul - pot fi înarmate cu focoase explozive și pot zbura cu viteze mari spre țintele lor, detonând la impact.

Spre deosebire de variantele Geran anterioare, care au o formă de aripă delta, Geran-5 seamănă mai mult cu profilul unei rachete de croazieră tradiționale, a spus Glen, care urmărește îndeaproape evoluțiile dronelor rusești.

Atacurile rusești cu drone au fost extinse

Tsimbulova este una dintre numeroasele baze pe care Rusia le folosește pentru a lansa drone în Ucraina, deși pare a fi unul dintre cele două situri care au infrastructura necesară pentru a susține variante mai noi de drone Geran, celălalt fiind în regiunea ocupată Donețk, a spus Glen.

Rusia a extins, de asemenea, baza Donețk în ultimele luni, adăugând poziții de lansare suplimentare și facilități de depozitare la ceea ce a fost cândva un aeroport internațional. Această bază se află la kilometri distanță de liniile frontului, iar Ucraina a efectuat mai multe atacuri împotriva ei.

Moscova și-a intensificat semnificativ atacurile nocturne cu drone împotriva Ucrainei. Rusia a lansat aproape 16.000 de drone în primele trei luni ale anului 2026, comparativ cu peste 10.000 în aceeași perioadă a anului trecut.

Ucraina a răspuns la aceste bombardamente regulate prin intensificarea dezvoltării și producției de drone interceptoare ieftine, care au devenit o investiție prioritară în apărare pentru Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luna trecută că Kievul poate produce cel puțin 2.000 de drone interceptoare pe zi, jumătate dintre acestea fiind disponibile pentru aprovizionarea națiunilor partenere.

Satellite imagery from April 22 shows Russia expanding the Tsimbulova drone base, with new launch rails reportedly built for a new generation of jet-powered attack drones.



The site appears to be part of a wider effort to scale up long-range drone operations.



Image: ©2026 Vantor… pic.twitter.com/fza48lly1i — MizarVision Watcher (@MizarVision) April 24, 2026