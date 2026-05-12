Imaginile din satelit arată cum a extins Rusia cea mai mare fabrică de drone Shahed din lume, în zona Alabuga

3 minute de citit Publicat la 11:05 12 Mai 2026 Modificat la 11:05 12 Mai 2026

Rusia extinde cea mai mare fabrică de drone de tip Shahed din lume. FOTO Maxar Technologies

Rusia extinde cea mai mare fabrică de drone de tip Shahed din lume, în timp ce exporturile de armament către Iran au crescut puternic. Moscova a extins în ultimul an Zona Economică Specială Alabuga, unde se află principalul centru de producție a dronelor din Rusia, cu 340 de hectare, scrie The Telegraph. Imaginile din satelit arată hangare nou construite în sectorul nordic al complexului. În același timp, unitățile de producție și spațiile de locuit din zona centrală au fost extinse.

Un alt șantier, de 450 de hectare, a fost amenajat la sud de zona economică specială. Nu se știe încă de ce, însă se construiește un drum care îl va lega de complex.

Fabrica de drone, unde lucrează inclusiv adolescenți, și-a accelerat producția de drone cu rază lungă de acțiune. Costul de producție al unei astfel de drone este estimat între 15.000 și 50.000 de lire sterline. Oleksandr Sîrskîi, comandantul armatei ucrainene, a declarat în ianuarie că Rusia plănuia să dubleze producția de „drone”, până la 1.000 de unități pe zi.

Oficiali americani au declarat pentru The New York Times că Rusia a trimis componente de drone către Iran pe Marea Caspică, pentru a ajuta Teheranul să își refacă capacitățile militare în timpul actualului armistițiu.

Ruta de pe Marea Caspică a fost folosită de mult timp de Iran și Rusia pentru transportul de echipamente militare între cele două țări. Forțele de Apărare ale Israelului au lovit portul Bandar Anzali din Iran în timpul războiului, pentru a întrerupe livrările rusești de echipamente militare, inclusiv drone Shahed și obuze de artilerie.

Nu se știe exact ce componente au fost transportate prin Marea Caspică, însă eforturile de extindere a arsenalului iranian arată o cooperare militară tot mai strânsă între Rusia și Iran.

Potrivit The Economist, Kremlinul a propus să trimită Iranului 5.000 de drone cu rază scurtă de acțiune, rezistente la bruiaj, precum și un număr neprecizat de drone cu rază mai lungă, ghidate prin satelit. Rusia ar fi oferit și instruire pentru folosirea acestora. Rusia i-a oferit anterior Iranului tehnologie pentru îmbunătățirea dronelor Shahed, folosind experiența acumulată în războiul din Ucraina. Modernizările au fost gândite pentru a îmbunătăți comunicațiile, navigația și capacitatea de lovire, potrivit The Wall Street Journal. De asemenea, Moscova ar fi oferit Teheranului informații obținute de sateliții săi, inclusiv despre pozițiile și mișcările trupelor, navelor și aeronavelor americane.

Unii observatori cred că Rusia vede cooperarea militară și de informații cu Iranul ca pe o modalitate de a prelungi conflictul din Orientul Mijlociu. Astfel, Moscova ar putea profita de venituri mai mari din petrol și de mutarea atenției internaționale de la războiul din Ucraina.

De când SUA și Israel au lansat primul val de atacuri, la sfârșitul lunii februarie, Iranul a încercat să copleșească apărarea aeriană din Orientul Mijlociu cu valuri de drone Shahed. În martie, șase militari americani au fost uciși într-un atac cu dronă asupra Kuweitului.

Moscova a început să folosească împotriva Ucrainei drone Shahed de concepție iraniană, încărcate cu explozibili, în 2022. La acel moment, dronele erau importate din Iran prin Marea Caspică.

În iulie 2023, Rusia a început producția internă a unei versiuni a dronei kamikaze, numită Gheran-2. În prezent, între 90% și 95% dintre aceste drone sunt produse în Rusia, în mare parte la Alabuga, aflată la aproximativ 960 de kilometri est de Moscova, în regiunea Tatarstan. Complexul, construit inițial pentru a atrage investiții occidentale, a fost transformat într-un centru de producție militară la scurt timp după invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Unii dintre muncitorii de acolo au doar 15 ani.

Rusia a folosit și experiența de pe front pentru a îmbunătăți dronele Shahed. Acestea au devenit mai rezistente la războiul electronic, mai rapide, în unele cazuri chiar de până la trei ori și, potrivit unor informații, ar fi fost echipate inclusiv cu lansatoare pentru rachete aer-aer R-60.

În aprilie, Kremlinul a lansat asupra Ucrainei un număr record de 6.600 de drone cu rază lungă de acțiune de tip Shahed, Gerbera și Italmas. Aproximativ 90% dintre acestea au fost interceptate.

Fabrica de la Alabuga este vizată frecvent de atacuri ucrainene. Până în februarie, în jurul complexului fuseseră construite cel puțin 19 turnuri de apărare antiaeriană. Potrivit Radio Svoboda, acestea ar fi echipate cu sisteme de rachete sol-aer Panțir și mitraliere de calibru mare.