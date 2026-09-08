"Îmi face inima să sângereze". Angela Merkel spune că e șocată de victoria istorică a AfD în alegerile din Saxonia-Anhalt

Merkel a criticat fixaţia "cordonului sanitar" prin care partidele progresiste pro-UE de centru-dreapta şi centru-stânga menţin izolat partidul AfD. FOTO: Hepta

Fostul cancelar german de centru-dreapta Angela Merkel a descris marţi victoria clară a partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt drept "pur şi simplu şocantă", un rezultat care-i face "inima să sângereze" şi care este un punct de cotitură în istoria Germaniei, dar ea a dezaprobat fixaţia cordonului sanitar menit să izoleze acest partid, relatează agenţiile EFE şi dpa, citate de Agerpres.

"Sondajele l-au anticipat, dar să vezi rezultatul negru pe alb este pur şi simplu şocant. Pentru mine, ce membră a Uniunii Creştin-Democrate, este ceva care îmi face inima să sângereze", a spus Merkel la un eveniment organizat în oraşul Koln de compania de telecomunicaţii Deutsche Telekom.

Alternativa pentru Germania (AfD) a obţinut 43,8% din voturi la alegerile regionale desfăşurate duminică în landul Saxonia-Anhalt, faţă 17,2% Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul lui Merkel şi al actualului cancelar federal Friedrich Merz.

Merkel, despre "cordonul sanitar"

Merkel a criticat fixaţia "cordonului sanitar" prin care partidele progresiste pro-UE de centru-dreapta şi centru-stânga menţin izolat partidul AfD refuzând orice alianţă cu această formaţiune de orientare conservatoare, eurosceptică şi anti-migraţie.

În locul cordonului sanitar, aceste partide ar trebui mai degrabă să se concentreze pe propriul lor program şi să-l prezinte în mod convingător alegătorilor, a estimat fosta şefă a guvernului federal german.

Cordonul sanitar "este ceva ce nu a fost inventat de mine şi nu-mi place cum funcţionează. Nu e ceva care să convingă oamenii. Trebuie să li se spună ce se doreşte pentru ţară, să se formuleze poziţii concrete, de exemplu, cu privire la pensii, iar plecând de la acestea să se demonstreze că o cooperare cu AfD nu este posibilă", a argumentat Angela Merkel.

Ea a remarcat de asemenea că în campania electorală din landul Saxonia-Anhalt emoţiile au prevalat asupra faptelor. De exemplu, a observat ea, argumentul conform căruia şomajul a scăzut considerabil în acest land a contat mai puţin decât teama populaţiei pentru locurile de muncă.

"Desigur, emoţiile sunt şi ele importante şi trebuie să ajungem la oameni de asemenea emoţional. Dar faptele trebuie luate în considerare în argumente. Dacă permitem ca emoţiile să prevaleze în faţa faptelor, vom suferi un regres al civilizaţiei", a avertizat Merkel.