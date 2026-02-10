Încă o țară europeană se pregătește să renunțe la Microsoft în instituțiile guvernamentale dacă va fi nevoie

RIT spune că în prezent nu are planuri de a renunța complet la Microsoft, Google sau Amazon. Foto: Getty Images

Estonia ia măsuri ca să își reducă dependența de tehnologii americane precum Microsoft, Google și Amazon. Centrul IT de stat (RIT) al țării baltice este cea mai recentă organizație europeană care pregătește tranziția de la Microsoft la alternative europene. Motivele sunt economice - pentru un parc 15.000 de posturi de lucru, Estonia plătește aproximativ 6 milioane de euro pe an către Microsoft -, dar și geopolitice, relatează techradar.com.

Deși RIT spune că în prezent nu are planuri de a renunța complet la Microsoft, Google sau Amazon, pregătirile pentru a găsi o alternativă potrivită sugerează că s-ar putea pregăti pentru o migrare, pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice.

Directorul RIT, Ergo Tars, a spus, de asemenea, că o decizie la nivel paneuropean de a bloca produsele tehnologice americane din agențiile federale ar putea forța instituția să se bazeze pe tehnologie europeană, de aici și pregătirea proactivă a Estoniei.

Estonia se pregătește să se îndepărteze de Microsoft, Google și Amazon

În ciuda faptului că susține că guvernul țării nu are planuri să renunțe la Microsoft în viitorul apropiat, RIT subliniază totuși costurile implicate de utilizarea serviciilor Microsoft.

Pe baza faptului că un post de lucru dintr-o agenție guvernamentală costă 2.000 de euro per utilizator pe an, aproximativ o cincime (400 de euro) din această sumă merge direct către Microsoft, ceea ce, pentru un parc de 15.000 de posturi de lucru, înseamnă aproximativ 6 milioane de euro pe an.

Însă renunțarea nu înseamnă doar găsirea unei alte platforme potrivite și reducerea costurilor – familiaritatea utilizatorilor cu sistemele existente ar fi pusă la încercare, iar o migrare completă în cloud ar putea ajunge să coste mai mult decât plata prețurilor mai mari ale Microsoft, doar pentru ca tranziția să fie eficientă.

Tars a criticat și serviciile complet bazate pe cloud, care pot fi afectate de pene de curent și perioade de nefuncționare, indicând că soluțiile hibride și cele la fața locului sunt încă necesare pentru a funcționa în paralel, pentru a asigura operarea continuă.

Chiar dacă Estonia doar se pregătește pentru schimbări viitoare și nu plănuiește să migreze complet de la Microsoft, nu va fi singurul guvern care explorează alternative europene.

Landul german Schleswig-Holstein a confirmat că nu va reînnoi contractele software cu Microsoft, orașul Lyon din Franța a confirmat trecerea de la software Microsoft la alternative open-source, iar Elveția a avertizat chiar asupra responsabilităților companiilor americane SaaS față de guvernul SUA, subliniind necesitatea unei securități adecvate a datelor.