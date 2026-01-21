De ce companiile americane de tehnologie și finanțe ar rămâne în afara contramăsurilor Uniunii Europene

Riscurile sunt amplificate de dependența Europei de firmele americane, în condițiile în care există puține alternative interne.

În timp ce Washingtonul reia amenințările cu tarife, Europa cântărește contramăsuri comerciale. Lovirea serviciilor americane ar afecta cel mai mult SUA, dar vine cu riscuri majore, scrie Euronews.

De când tensiunile comerciale cu Statele Unite au escaladat puternic anul trecut, Uniunea Europeană a evitat constant să vizeze serviciile americane, în pofida excedentului comercial substanțial al SUA în aceste sectoare.

Pe măsură ce liderii UE se pregătesc să se întâlnească joi seară pentru a discuta răspunsul la amenințările tarifare ale președintelui Donald Trump legate de Groenlanda, întrebarea revine pe agendă: de ce sunt serviciile considerate intangibile?

Oficialii spun că pachetul de contramăsuri pregătit anul trecut, axat pe bunuri, este deja văzut drept prima linie de răspuns în cazul în care amenințările americane se concretizează. Vizarea serviciilor, în schimb, este percepută ca un pas care ar putea declanșa o escaladare mult mai dură.

Această prudență apare în ciuda faptului că SUA au înregistrat în 2024 un excedent comercial de 148 de miliarde de euro în domeniul serviciilor în relația cu UE, ceea ce înseamnă că o ripostă împotriva unor sectoare precum serviciile financiare sau marile companii de tehnologie ar fi probabil mult mai dureroasă pentru Washington, care depinde puternic de accesul la cei 450 de milioane de consumatori ai UE.

În cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE de duminică, Franța, Germania și Spania au ridicat opțiunea activării instrumentului anti-coerciție al UE – un mecanism care nu a mai fost folosit până acum, conceput pentru a contracara presiunile economice exercitate de state terțe.

Considerat o măsură de ultimă instanță, acest instrument ar permite UE să restricționeze licențele pentru servicii americane sau drepturile de proprietate intelectuală.

De asemenea, anul trecut, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avansat ideea unei taxe pe veniturile din publicitatea digitală, în timpul unei dispute tarifare anterioare. O astfel de măsură ar lovi grupuri tehnologice precum Meta, Google și Facebook, care își obțin cea mai mare parte a veniturilor din publicitatea digitală.

Și totuși, o lovitură asupra serviciilor este considerată mult mai riscantă decât vizarea bunurilor.

Dependența Europei de serviciile americane

„Lovirea serviciilor are un potențial mai mare, dar este mult mai puțin obișnuită decât impunerea de tarife pe bunuri și, tocmai de aceea, ar putea fi percepută ca o escaladare”, a declarat Varg Folkman, expert la European Policy Centre, pentru Euronews. „Companiile de tehnologie și cele financiare sunt extrem de influente și au acces direct la Trump. Vizarea oricăreia dintre ele ar fi o acțiune drastică și ar produce mult zgomot”.

Oficialii europeni se tem, de asemenea, de un război comercial în toată regula, care ar duce în cele din urmă la creșterea prețurilor pentru consumatorii din UE. Riscurile sunt amplificate de dependența Europei de firmele americane, în condițiile în care există puține alternative interne.

„Dacă excluzi furnizorii americani de cloud sau serviciile bancare, nu există neapărat opțiuni europene care să poată umple golul lăsat de aceștia”, a spus Folkman.

Multe servicii esențiale utilizate în UE, inclusiv sisteme de plată precum Visa și Mastercard, au sediul în SUA. La fel și majoritatea furnizorilor de cloud, dominați de Microsoft și Amazon Web Services.

Dincolo de instrumentele de apărare comercială, Bruxellesul are la dispoziție și politica de concurență, precum și reglementarea digitală. Regulamente precum Digital Markets Act și Digital Services Act permit Comisiei să amendeze marile companii de tehnologie pentru restrângerea concurenței sau pentru eșecul în combaterea conținutului ilegal și a dezinformării.

„UE ar putea înăspri serios regulile”, a adăugat Folkman. „Știm că, în acest moment, Comisia investighează X. Ar putea accelera ancheta și ar putea merge mult mai dur. Bruxellesul ar putea încerca să impună efectiv plata amenzilor restante împotriva giganților tehnologici americani”.

Totuși, în condițiile în care Trump a atacat deja în mod deschis autoritățile europene de reglementare pentru aplicarea regulilor din domeniul tehnologiei, Comisia a insistat în repetate rânduri că nu vizează în mod special firmele americane, subliniind că abordarea sa este nediscriminatorie și se aplică în mod egal companiilor din toate țările.