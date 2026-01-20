Cum răspunde UE amenințărilor lui Trump. Mînzatu: Nu dorim să escaladăm conflictul cu SUA, dar vom face tot ca să ne păstrăm poziția

Relațiile SUA-UE s-au prăbușit spectaculos de rapid după amenințările lui Trump legate de tarife. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană nu își dorește să escaladeze „nici declarativ, nici în măsuri tarifare” conflictul cu SUA, a declarat la Antena 3 CNN Roxana Mînzatu, după amenințările cu recente din partea președintelui american Donald Trump. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene avertizează că nu este vorba doar despre „un joc de putere între aliați sau adversari, ci și de viață oamenilor, de locuri de muncă, de salariile pe care ei le primesc”.

Roxana Mînzatu: Poziția Comisiei Europene este una constructivă în continuare, nu ne dorim să escaladăm nici declarativ, nici în măsuri tarifare. Acest tip de conflict, mai ales cu cel mai important aliat strategic și economic al al continentului nostru. Trebuie însă să conștientizăm că vorbim nu doar despre securitatea, integritatea teritorială sau despre, până la urmă, un joc de putere între aliați sau adversari, ci și de viață oamenilor, de locuri de muncă, de salariile pe care ei le primesc. Toate aceste discuții despre tarife suplimentare înseamnă afectarea locurilor de muncă atât în Europa, cât și în Statele Unite ale Americii, înseamnă până la urmă mai multă nemulțumire, mai multă polarizare socială, mai multă sărăcie și credem că până la urmă, calea de abordat este aceea constructivă, a dialogului.

Dar bineînțeles că Europa va face tot ceea ce trebuie pentru a-și proteja atât suveranitatea, cât evident și poziția și forță economică. Însă de dorit este să reușim să continuăm pe calea dialogului, un dialog constructiv, dar un dialog ferm, să reglăm provocările cu care ne confruntăm în relația cu partenerii noștri.

Se resimte lipsa de predictibilitate. Eu am avut mai multe întâlniri cu zona privată, cu companii, cu CEO, din partea diverselor companii multinaționale prezente și în Europa, dar și în alte părți pe planeta noastră. Predictibilitatea care caracterizează până la urmă sistemul acesta multilateral care caracterizează Europa este ingredientul de care au nevoie companiile. Evident că toată lumea așteaptă și se așteaptă ca liderii să poată să ajungă până la urmă la o cale de înțelegere. Europa este deschisă, Uniunea Europeană este deschisă să păstreze un astfel de cadru de lucru bazat pe dialog și nu pe amenințări. Dar da, vă transmit și eu mesajul mediului privat care până la urmă, așa cum spuneam, creează locuri de muncă și care se simte clar afectat de această instabilitate și trebuie să înțelegem că nu e vorba doar de tarife, nu e vorba doar de aceste tipuri de transformări.

Noi am discutat foarte mult de impactul a inteligențe artificiale asupra locurilor de muncă. Aici se discută foarte mult despre ce locuri de muncă se transformă, cum facem să ajutăm forța de muncă să reușească să își păstreze un job sau să învețe noi abilități, tineri sau cei din generația vârstei mijlocii sau generație pe final de carieră. Cum facem să îi păstrăm pe piața forței de muncă în condițiile în care avem transformări tehnologice mai multe, inteligență artificială generativă, cum facem să abordăm aceste provocări? Ori peste toată această discuție, pentru că aceste transformări se întâmplă deja, iată că avem și această instabilitate geopolitică care care nu ajută deloc. Europa trebuie să fie unită. Ăsta este mesajul pe care îl transmitem. Europa a crescut întotdeauna din momente de criză. Proiectul Uniunii Europene s-a născut după Al Doilea Război Mondial, dintr-un moment de criză, din necesitatea de a construi, de a reconstrui social, economic. Și păstrez speranța că și din acest moment, care este, da, unul de criză, Europa va ieși mai puternică, întărită și economic, și social și că totul se va putea întâmpla într-un parteneriat care, sigur, să fie resetat.

Până la urmă, din povestea de succes a Uniunii Europene face parte și acest parteneriat transatlantic din ultimele decenii și cred că e foarte mare păcat să pierdem acest element civilizațional pe care până la urmă l-am utilizat și am cu care am setat standarde în domeniul protecției mediului, în tot ceea ce înseamnă locuri de muncă și în dezvoltare la nivel la nivel global. E păcat să pierdem acest parteneriat și cred că trebuie găsite căile cele mai constructive pentru ca oamenii să nu sufere datorită acestor confruntări extrem de de brutale.

Poziția UE privind Consiliul pentru Pace al lui Trump

Roxana Mînzatu: Există, din ce știu eu, invitații pe care le-au primit și state membre, dar există o invitație pe care președintele americane a transmis-o și Comisiei Europene, și Uniunii Europene. Așa încât, respectând până la urmă modul în care e construită Uniunii Europene și prerogativele, există întotdeauna în aceste formate și prezența statelor membre și prezența Uniunii Europene. Invitații au fost adresate, așa cum spuneam, și la nivel european, răspunsul urmează să fie oferit. Va exista o reuniune a liderilor europeni în această joi după-amiază. E o reuniune importantă în contextul evenimentelor din această perioadă și probabil că ulterior și legat de situația discuției despre Groenlanda și legat de Consiliul de Pace vor fi comunicați următorii pași.

Amenințările lui Trump

Relațiile SUA-UE s-au prăbușit spectaculos de rapid, începând din weekend, după ce președintele SUA, Donald Trump, a reluat amenințarea cu tarife împotriva aliaților europeni, cerându-le imperativ să-i dea Groenlanda.

Americanii și europenii se află de mai multe săptămâni într-un conflict „de uzură” pe tema Groenlandei, resuscitată de liderul de la Casa Albă după succesul operațiunii ale din Venezuela.

Anterior, europenii au avertizat că subiectul riscă să dinamiteze relația transatlantică, iar Danemarca a avertizat și că o invazie americană a Groenlandei va duce la sfârșitul NATO.

Pretențiile imperialiste ale lui Donald Trump s-au accentuat în ultima perioadă, iar președintele american pare că a fost iritat mai mult decât orice de faptul că nu i-a fost dat premiul Nobel pentru Pace.

Trump continuă să susțină în mod fals că a „oprit opt războaie”.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a solicitat Uniunii Europene să activeze așa-numitul instrument anti-coerciție, poreclit „bazooka comercială”, mecanism creat special pentru a răspunde presiunilor economice îndreptate împotriva UE.