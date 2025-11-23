Încă un aeroport din Europa a fost închis din cauza prezenței unor drone neidentificate

1 minut de citit Publicat la 14:29 23 Noi 2025 Modificat la 14:29 23 Noi 2025

Traficul aerian a fost reluat după câteva ore / Sursa foto: Getty Images

Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans, transmit duminică AFP, Reuters şi DPA, potrivit Agerpres.

Aceste survoluri inexplicabile de drone s-au multiplicat pe continentul european în cursul ultimelor săptămâni, în special în Germania, Belgia şi Danemarca.

La Eindhoven, al doilea mare aeroport din Olanda, traficul „civil şi militar” a fost suspendat în jurul orei locale 21:00 (ora 20:00 GMT) din cauza semnalării „mai multor drone”, a indicat ministrul Brekelmans pe platforma X.

Ulterior, Ministerul Apărării olandez a „luat măsuri” pentru reluarea traficului, dar '' pentru moment, din motive de securitate, nu poate oferi mai multe informaţii despre maniera în care a procedat'', a precizat demnitarul olandez citat.

Autorităţile olandeze au mai anunţat că au încercat să abată mai multe drone ce survolau, vineri seară, baza aeriană Volkel, situată în sud-estul ţării.

„Dronele au plecat şi nu au fost regăsite”, au adăugat autorităţile de la Haga.

Drone neautorizate în Europa

De când 19 drone au intrat în spațiul aerian al Poloniei prin Belarus pe 10 septembrie, dintre care doar patru au fost doborâte, Europa a fost afectată de apariția neautorizată a dronelor pe cerul său.

Mii de pasageri au avut călătoriile perturbate de riscul de siguranță reprezentat de dronele observate în apropierea aeroporturilor din Suedia, Norvegia, Belgia, Danemarca și Germania.

Dronele au apărut, de asemenea, în apropierea infrastructurii cruciale și a unor situri militare sensibile. Vineri și sâmbătă, acestea au fost din nou văzute plutind deasupra bazei aeriene Kleine Brogel din Belgia - despre care se crede de mult timp că găzduiește arme nucleare americane.

Moscova a negat orice implicare în incidente. Cu toate acestea, oficialii NATO consideră, se pare, incursiunile aeriene ca parte a războiului hibrid al Rusiei împotriva Europei.