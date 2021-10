Un incendiu a izbucnit la un mall din centrul Londrei

Cumpărătorii au fost rugați să părăsească locația, în timp ce poliția și pompierii au venit să stingă incendiul.

Focul a izbucnit la primul etaj la mall-ului, iar un elicopter survola zona.

”E fum peste tot”, a scris un martor ocular pe Tweeter.

Nu se știe încă ce a provocat focul, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri.

Incendiul este momentan sub control, potrivit The Sun.

A lot of firefighters and access to Westfield Stratford closed. There’s an helicopter now. pic.twitter.com/QleGOqpvxt