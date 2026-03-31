Începe electrificarea Iași–Ungheni: “Trenul Prietenia” va circula cu până la 140 km/h pe legătura spre Chișinău

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a anunțat că linia feroviară Chișinău-Ungheni urmează să fie prima conexiune electrificată din Republica Moldova, iar trenurile vor circula cu viteze de până la 140 km/oră, potrivit tv8.md.

Pe calea ferată Chișinău-Ungheni circulă zilnic Trenul Prietenia, care face legătura între București și Chișinău și mai departe spre Kiev.

Modernizarea tronsonului va reduce timpul de deplasare pentru pasageri și va crește eficiența transportului de mărfuri, susțin reprezentanții instituției. „Electrificarea căilor ferate este și un pas spre un transport mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul, contribuind la reducerea emisiilor de carbon”.

Totodată, proiectul vizează integrarea infrastructurii feroviare din Moldova în Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), principalul sistem al drumurilor și căilor ferate din Europa, facilitând conexiunile comerciale cu statele din regiune și consolidând legăturile economice.

Acest plan este susținut și implementat prin EPIC, Facilitatea pentru Investiții în Conectivitate în cadrul Parteneriatului Estic. EPIC oferă expertiza și asistența tehnică necesare pentru dezvoltarea unor planuri complexe de infrastructură, asigurând respectarea standardelor UE și pregătirea acestora pentru finanțare. În acest sens, un studiu preliminar de fezabilitate pentru o linie electrificată cu ecartament european între cele două localități din Moldova este în derulare.