Închisoare pe viață pentru bărbatul care a plănuit să-l asasineze pe Donald Trump în campania electorală din 2024

Tentativa lui Routh a fost a doua care l-a vizat pe Trump înainte de a fi reales preşedinte pentru al doilea mandat. Foto: Getty Images

Bărbatul care a plănuit să îl asasineze, în 2024, pe Donald Trump, care se afla atunci în campanie electorală, a fost condamnat, miercuri, la închisoare pe viață. Procurorii au dovedit că Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a premeditat fapta și a așteptat zece ore în tufişul de unde intenţiona să tragă cu un pistol-mitralieră în președintele SUA, pe atunci candidatul republican la prezidențiale.

Un juriu a stabilit în septembrie anul trecut vinovăţia lui Routh, care se ascunsese într-un tufiş, pe un teren de golf al lui Trump din West Palm Beach, pe 15 septembrie 2024, având asupra lui un pistol-mitralieră cu care intenţiona să îl ucidă pe candidatul republican la preşedinţia Statelor Unite.

Detectat de agenţii din Serviciul Secret care îl protejau pe Trump, Routh a reuşit pe moment să fugă, lăsând arma, dar a fost arestat ulterior.

El a fost condamnat şi pentru trei capete de acuzare de posesie ilegală de armă de foc şi pentru obstrucţionarea unui agent federal în timpul arestării.

Procurorii au dovedit în proces că Routh sosise în Florida cu circa o lună înainte de incident şi locuia într-un parking pentru camioane, urmărind deplasările şi programul lui Trump. Avea şase telefoane mobile şi a folosit nume false pentru a-şi ascunde identitatea. A stat ascuns aproape zece ore în tufişul de unde intenţiona să tragă; anchetatorii au găsit acolo, în afară de armă, două bagaje cu armuri din plăci metalice şi o cameră video îndreptată spre terenul de golf.

Condamnatul a susţinut că este nevinovat. El şi-a concediat avocaţii şi a ales să se reprezinte singur, deşi nu are pregătire juridică. În pledoaria de deschidere, a vorbit inclusiv despre originea omului şi colonizarea Vestului american, înainte de a fi oprit de judecătoarea Aileen Cannon, cea care a pronunţat în cele din urmă sentinţa de condamnare, la Fort Pierce. Magistrata i-a atras atenţia să nu ia în derâdere instanţa.

Tentativa lui Routh a fost a doua care l-a vizat pe Trump înainte de a fi reales preşedinte pentru al doilea mandat, la patru ani după ce fusese învins în alegeri de democratul Joe Biden. Cu două luni înainte de atentatul nereuşit din Florida, un glonţ tras de un alt atacator l-a rănit uşor la ureche pe candidatul republican, care a transformat ameninţările cu moartea într-un subiect de campanie electorală.