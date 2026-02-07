India ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

4 minute de citit Publicat la 08:00 07 Feb 2026 Modificat la 08:20 07 Feb 2026

În India prinde tot mai mult contur dezbaterea privind interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, după ce miniștri din mai multe state au declarat că analizează legea intrată recent în vigoare în Australia, relatează BBC.

Miniștri din cel puțin două state din sudul țării au spus că verifică dacă o astfel de interdicție ar fi eficientă în a-i ține pe copii departe de platformele sociale.

Săptămâna trecută, și Economic Survey – document anual elaborat de o echipă condusă de consilierul economic-șef al Indiei – a recomandat ca guvernul federal să ia în considerare limitări bazate pe vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale de către copii. Recomandările nu sunt obligatorii, dar pot influența deciziile de politică publică.

Experții avertizează însă că o astfel de interdicție nu ar fi ușor de aplicat în India și ar putea fi contestată în instanță.

Australia a devenit, recent, prima țară din lume care interzice majoritatea platformelor de social media pentru copiii sub 16 ani, obligând companiile să verifice vârsta utilizatorilor și să dezactiveze conturile minorilor.

Măsura a stârnit critici din partea platformelor, care, potrivit autorității australiene de reglementare a internetului, au acceptat regimul „cu mare reticență”.

Săptămâna trecută, deputații din camera inferioară a Parlamentului Franței au aprobat un proiect de lege care ar interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Textul trebuie însă adoptat și de Senat.

Și Marea Britanie analizează o interdicție similară.

În India, LSK Devarayalu, parlamentar din partea Partidului Telugu Desam – care guvernează statul Andhra Pradesh și face parte din coaliția federală a premierului Narendra Modi – a propus săptămâna trecută un proiect de lege pentru interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani.

Fiind o inițiativă legislativă individuală, propunerea nu reflectă poziția oficială a guvernului și este puțin probabil să devină lege, dar ar putea influența dezbaterile parlamentare.

Separat, guvernul din Andhra Pradesh a creat un grup de miniștri pentru a analiza cadrele de reglementare din alte țări și a invitat la consultări marile platforme, inclusiv Meta, X, Google și ShareChat. Companiile nu au comentat deocamdată invitația.

Ministrul Tehnologiei Informației din stat, Nara Lokesh, a scris săptămâna trecută pe X că copiii „alunecă într-o utilizare neîntreruptă” a rețelelor sociale, ceea ce le afectează capacitatea de concentrare și educația.

„Ne vom asigura că rețelele sociale devin un spațiu mai sigur și vom reduce impactul lor dăunător – în special pentru femei și copii”, a adăugat el.

Și alte state și-au exprimat interesul pentru măsuri similare.

Ministrul Turismului și IT din Goa, Rohan Khaunte, a declarat că statul analizează posibilitatea implementării unei interdicții, urmând să ofere detalii ulterior.

Priyank Kharge, ministrul IT din Karnataka – stat care include orașul Bengaluru, considerat „Silicon Valley” al Indiei – a spus în adunarea legislativă că guvernul discută despre utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și a rețelelor sociale. El a menționat și un program de „detox digital” lansat în parteneriat cu Meta, care implică aproximativ 300.000 de elevi și 100.000 de profesori.

Kharge nu a precizat însă dacă este luată în calcul o lege și nici ce grupe de vârstă ar putea fi vizate.

Aplicarea unor interdicții la nivel de stat ar fi complicată, spune activistul pentru drepturi digitale Nikhil Pahwa.

„Deși companiile pot deduce locația utilizatorilor prin adresele IP, aceste sisteme sunt adesea inexacte. Când granițele dintre state sunt foarte apropiate, pot apărea conflicte dacă un stat interzice utilizarea rețelelor sociale și altul nu”, explică acesta.

El atrage atenția și asupra dificultăților legate de verificarea vârstei.

„Verificarea vârstei nu este simplă. Pentru a respecta astfel de interdicții, companiile ar trebui practic să verifice fiecare persoană care folosește orice serviciu pe internet”, a declarat Pahwa pentru BBC.

Chiar și în Australia, unii copii au spus că ocolesc interdicția folosind date de naștere false pentru a crea conturi noi.

Potrivit lui Prateek Waghre, expert în politici publice și director de programe la Tech Global Institute, aplicarea regulilor ar depinde și de cooperarea platformelor și a intermediarilor.

„Teoretic, locația poate fi dedusă prin adresele IP de către furnizorii de internet sau companiile tehnologice, dar nu este clar dacă firmele care operează astfel de aplicații vor respecta aceste directive sau le vor contesta în instanță”, spune el.

Deși parlamentarii au identificat o problemă reală, experții consideră că o interdicție este o soluție prea îngustă.

Un studiu recent realizat de o organizație non-profit, care a chestionat 1.277 de adolescenți indieni, arată că restricțiile bazate pe vârstă și sistemele de verificare ar putea întâmpina obstacole suplimentare în peisajul digital din India.

Multe conturi, arată studiul, sunt create cu ajutorul membrilor familiei sau al prietenilor și nu sunt legate de adrese personale de e-mail, ceea ce complică presupunerea că fiecare cont aparține unui individ verificabil.

Deși unii părinți din India au salutat ideea unei interdicții, alții subliniază o problemă mai profundă.

„Părinții înșiși nu petrec suficient timp cu copiii și le dau telefoane ca să-i țină ocupați – de acolo începe problema”, spune Jitender Yadav, din Delhi, tată a două fete de opt și patru ani.

„Nu sunt sigur că o interdicție a rețelelor sociale va ajuta. Pentru că, dacă părinții nu petrec suficient timp cu copiii lor sau nu învață să-i implice creativ, aceștia vor găsi mereu modalități de a ocoli astfel de interdicții”, afirmă el.