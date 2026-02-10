Indonezia se pregătește să trimită până la 8.000 de soldați în Gaza, după ce a aderat la Consiliul Păcii al lui Trump

Armata indoneziană a început instruirea soldaților pentru misiuni medicale și de inginerie. Sursa foto: Getty Images

Indonezia anunță că se pregătește să trimită până la 8.000 de soldați în Gaza, devenind prima țară care face acest pas în cadrul fazei a doua a acordului de încetare a focului mediat de Statele Unite la sfârșitul anului trecut, a relatat BBC. Deocamdată, momentul desfășurării trupelor indoneziene și rolul lor exact în Fâşia Gaza nu au fost stabilite definitiv.

Șeful statului major al armatei, generalul Maruli Simanjuntak, a declarat că instruirea soldaților a început deja și că aceștia se vor concentra pe roluri medicale și inginerești în Fâşia Gaza.

Indonezia s-a alăturat Consiliului pentru Pace al președintelui Donald Trump, anunțat luna trecută, potrivit sursei citate.

Țara are un mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU pentru a înființa o Forță Internațională de Stabilizare (ISF), care va ajuta la securizarea zonelor de frontieră din Gaza și la asigurarea demilitarizării teritoriului, inclusiv dezarmarea Hamas.

Consiliul, care urmează să aibă prima sa reuniune la Washington pe 19 februarie, va supraveghea, de asemenea, un nou guvern tehnocratic palestinian în Gaza și reconstrucția postbelică.

Jurnaliştii de la BBC au mai scris că momentul desfășurării trupelor indoneziene și rolul lor exact în Gaza nu au fost încă stabilite definitiv, însă se pare că președintele Prabowo Subianto a decis că acestea vor fi trimise.

Decizia sa de a se alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump a fost criticată de unele grupuri islamice din Indonezia, unde a existat o nemulțumire publică larg răspândită față de rolul Statelor Unite în bombardamentele Israelului asupra Gazei.

Cu toate acestea, Prabowo Subianto a susținut că, fiind cea mai mare națiune musulmană din lume, Indonezia ar trebui să contribuie la stabilizarea Gazei și a afirmat că implicarea sa va urmări în cele din urmă realizarea unei soluții cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian.

Postul public de televiziune israelian Kan a raportat că o zonă din sudul Gazei, între Rafah și Khan Younis, a fost deja desemnată pentru ca armata indoneziană să construiască cazărmi pentru câteva mii de soldați.

Alte țări musulmane, precum Turcia și Pakistan, iau, de asemenea, în considerare trimiterea trupelor, dar au precizat că acestea ar fi doar forțe de menținere a păcii și nu s-ar implica în planificata dezarmare a Hamas.

Însă, având în vedere că organizație paramilitară palestiniană islamistă Hamas refuză să depună armele, în timp ce Israelul continuă să ocupe părți din Gaza, nu există încă un adevărat context de pace pe care forța internațională propusă să îl mențină.