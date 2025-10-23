Întâmplare bizară în Germania. Poliția a tras în Armată, după ce a fost chemată de locuitorii unui oraș. Soldații simulau o invazie

Un soldat a fost împușcat de ofițerii de poliție, în timpul unui exercițiu militar amplu desfășurat în oraşul Erding, din sudul Germaniei. FOTO: Hepta

Un soldat a fost împușcat de ofițerii de poliție, în timpul unui exercițiu militar amplu desfășurat în oraşul Erding, din sudul Germaniei. Incidentul a avut loc după ce localnicii panicați au solicitat intervenția polițiștilor când au văzut persoane înarmate pe stradă, neștiind că este vorba despre simularea unui atac asupra unui stat membru NATO, potrivit Deutsche Welle.

Au urmat un val de confuzii. Poliția bavareză a declarat că a răspuns la rapoartele privind un bărbat care purta o armă și a desfășurat mai multe unități la sud-est de Erding, inclusiv un elicopter, miercuri seară.

Potrivit cotidianului german Bild, poliția militară a tras cu muniție de antrenament asupra ofițerilor de poliție sosiți, crezând că acest lucru făcea parte din exercițiul militar. Ofițerii de poliție ar fi ripostat apoi cu muniție reală, rănindu-l pe unul dintre soldați.

„Din cauza unei interpretări greșite la fața locului, s-au tras focuri de armă”, a declarat poliția bavareză într-un comunicat.

„Ulterior s-a aflat că persoana care purta o armă era un membru al forțelor armate germane, care se afla la fața locului în cadrul unui exercițiu”, se adaugă în comunicat.

Cum au fost posibile scenele haotice de la exercițiul militar din Germnia

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Ministerului Apărării din Germania a declarat presei că o neînțelegere a dus la un foc de armă între trupele care participau la exercițiu și poliția care a fost chemată de localnici.

Soldatul a fost externat ulterior din spital, unde a fost tratat pentru răni minore, potrivit purtătorului de cuvânt și poliției locale.

Ca parte a unui exercițiu numit Marshal Power, Ministerul Apărării din Germania desfășoară în prezent un exercițiu la care participă aproximativ 500 de polițiști militari, precum și sute de prim-respondenți din cadrul poliției, pompierilor și serviciilor de salvare.

Exercițiile se desfășoară în spații publice în 12 orașe bavareze la nord de München, inclusiv în Erding, pentru a repeta un atac asupra unui stat membru NATO.