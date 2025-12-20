Consilierul lui Bolojan, despre taxa pe sere: „E greu de aplicat, probabil chiar imposibil”

Din 1 ianuarie 2026, scutirea totală pentru solarii și sere industriale ar urma să fie eliminată. Foto: Profimedia Images

Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan pe probleme economice, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că în opinia sa noua taxă pe sere, solarii și anexe gospodărești este „imposibil de aplicat”. Economistul a explicat că taxele și impozitele locale, aprobate recent de Parlament, ar fi trebuit să fie majorate de mai mulți ani, dar, din motive electorale, s-a amânat, iar acum s-a ajuns la situația în care acestea cresc cu până la 70% dintr-o dată.

Întrebat cum s-a ajuns la această nouă taxă pe sere și solarii, consilierul premierului a explicat că totul a pornit de la o recomandare a Băncii Mondiale de a elimina excepțiile din zona taxelor pe proprietate.



„Nu știu cum am ajuns, dar a fost un program cu Banca Mondială, dacă nu mă înșel, o consultanță din partea Băncii Mondiale care a recomandat ca pe zona asta de impozite pe proprietate să fie eliminat excepțiile. Zona aceasta de sere, solarii era exceptată și probabil că s-a mers în direcția aceasta de eliminare a excepțiilor”, a spus Dumitru.

Referitor la afirmațiile social-democraților că această taxă ar fi fost introdusă „pe furiș” în lege, consilierul prim-ministrului a precizat: „să nu uităm că, deși unii clamează în momentul de față că ei n-au fost de acord, toată lumea a votat în Parlament, toate partidele din Coaliție au votat această lege care e în vigoare. Adică nu poți să spui că n-ai știut.”

Întrebat cum exact ar putea fi implementată această taxă, dacă va merge primarul la fiecare locuință să verifice dacă există sere, solarii sau anexe gospodărești și va face ulterior măsurători, Dumitru a afirmat că în opinia sa „e greu de aplicat, probabil spre chiar imposibil de aplicat”.

Totuși, economistul a atras atenția că România avea printre cele mai mici taxe pe proprietate din Uniunea Europeană și dacă autoritățile și-ar fi făcut datoria, acestea ar fi fost majorate gradual, pe parcursul mai multor ani, astfel încât impactul lor asupra finanțelor românilor să nu fie atât de puternic cum e în prezent.

„Ceea ce cred că trebuie să realizăm este că în domeniul taxelor pe proprietate, în general, România colectează foarte puțin față de mediile europene. Noi colectăm cam 0,55% din PIB, media europeană este 1,85% din PIB, de mai bine de trei ori mai mult. Adică noi avem taxe pe proprietate față de standardele europene, relativ mici, că ne place că nu ne place. Asta este realitatea.

Și din păcate, deși trebuiau să crească în ultimii ani, nu prea au crescut, din motive la fel politice, pentru că primarul, evident, avea motivații electorale să n-o facă. Și am ajuns în situația în care avem această creștere pe care ați menționat-o și dumneavoastră, 70-80% care într-adevăr e foarte mare. Trebuie să și recunoaștem lucrul acesta, dar este direcția în care trebuie să mergem. Probabil că era mai mai potrivit o abordare mai graduală, dar din păcate am pierdut niște oportunități în anii anteriori”, a conchis Ionuț Dumitru la Antena 3 CNN.

Taxa pe sere intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că taxa pe sere nu se va aplica solariilor din grădinile oamenilor.

„Taxarea serelor la o valoare de 0,5%, deci cu un discount de 50% faţă de alte construcţii, se aplică doar pentru serele de tip industrial. Solarul care este în spatele grădinii omului, care n-are autorizaţie de construire, l-a făcut el, pur şi simplu, ca să trăiască, să-şi vadă de treaba lui, nu se impozitează. Deci, retorica de impozitare a pătulelor şi a solariilor nu stă în picioare”, a declarat premierul la Digi FM.

Din 1 ianuarie 2026, scutirea totală pentru solarii și sere industriale ar urma să fie eliminată, iar acestea să intre la impozitare, cu o reducere de 50% față de nivelul aplicat în mod obișnuit clădirilor, în logica noilor reguli discutate pentru bugetele locale.

Măsura a fost adoptată de Parlament, la pachet cu celelalte taxe și impozite locale, și a trecut de filtrul Curții Constituționale a României.



