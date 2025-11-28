Inteligenţa Artificială poate înlocui deja 12% dintre angajaţii din SUA. 151 de milioane de oameni sunt în pericol să rămână fără job

1 minut de citit Publicat la 08:19 28 Noi 2025 Modificat la 08:19 28 Noi 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty Images

Inteligența artificială a devenit suficient de avansată și ieftină pentru a înlocui deja 12% dintre angajaţii din SUA, potrivit unui nou studiu MIT. Această veste, probabil, va intensifica și mai mult presiunea asupra angajatorilor și politicienilor, care trebuie să se pregătească pentru schimbări rapide în afaceri și economie, notează Fortune.

Conform cercetărilor, sistemele actuale de inteligență artificială ar putea deja prelua sarcini legate de 12% din piața muncii din SUA, reprezentând aproximativ 151 de milioane de angajaţi sau aproximativ 1,2 trilioane de dolari în salarii.

Spre deosebire de estimările anterioare care se concentrau pe „expunerea” teoretică la automatizare, cercetarea MIT se concentrează pe locuri de muncă în care inteligența artificială poate efectua aceleași sarcini la un cost care este fie competitiv, fie mai ieftin decât munca umană.

Concluziile provin din Proiectul Iceberg, o simulare a muncii la scară largă dezvoltată de MIT în colaborare cu Laboratorul Național Oak Ridge, care găzduiește supercomputerul Frontier.

Modelul creează ceea ce cercetătorii descriu ca un „geamăn digital al pieței muncii din SUA”, simulând 151 de milioane de angajaţi ca agenți individuali, fiecare cu competențe, ocupații și locații specifice. Acesta urmărește peste 32.000 de competențe în 923 de tipuri de locuri de muncă din 3.000 de zone diferie și le compară cu ceea ce sistemele de inteligență artificială actuale pot deja face.

„Creăm efectiv un geamăn digital al pieței muncii din SUA”, a declarat pentru CNBC Prasanna Balaprakash, director la Laboratorul Național Oak Ridge și co-lider al studiului.

Domeniile în care a fost implementată Inteligenţa Artificială

Raportul MIT arată clar că cifra de 11,7% reflectă capacitatea tehnică și fezabilitatea economică, nu o predicție că aceste locuri de muncă vor dispărea conform unui calendar stabilit. De asemenea, evidențiază o diferență între ceea ce este vizibil astăzi și ceea ce este posibil.

Adoptarea inteligenței artificiale (IA) s-a concentrat până în prezent în domeniul tehnologiei, în special în domeniul programării, reprezentând aproximativ 2,2% din valoarea salarială, sau aproximativ 211 miliarde de dolari.

Însă cercetătorii constată că IA este deja capabilă să gestioneze sarcini cognitive și administrative în domeniul financiar, al sănătății și al serviciilor profesionale, care împreună reprezintă salarii de aproximativ 1,2 trilioane de dolari - de aproximativ cinci ori mai mare decât impactul vizibil în prezent.