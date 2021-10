Cel puțin 24 de morți, dintre care cinci copii, în inundațiile din India

Cinci copii sunt printre morți. Există temeri că numărul morților ar putea crește în continuare, deoarece mulți oameni sunt dispăruți.

Într-un incident tragic, o familie formată din șase persoane – inclusiv o bunică în vârstă de 75 de ani și trei copii – au fost confirmate moarte după ce casa lor din Kottayam a fost măturată

Mai multe case au fost inundate și oamenii au rămas blocați în districtul Kottayam din statul Kerala. Video din zonă a arătat că pasagerii autobuzului au fost salvați după ce vehiculul lor a fost inundat de ape de inundații.

