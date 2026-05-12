Irakul s-a luptat cu trupe israeliene în martie, pe teritoriul său. Apoi, a trimis armata să "impună suveranitatea" la o bază secretă

2 minute de citit Publicat la 14:03 12 Mai 2026 Modificat la 14:03 12 Mai 2026

La operațiunile de căutare a bazei secrete israeliene din Najaf participă membri ai Forțelor de Mobilizare Populară din Irak. Foto: Hepta

Armata irakiană a lansat marți o operațiune militară "de impunere a suveranității" într-o zonă deșertică în vestul țării, unde Israelul ar fi înființat o bază secretă pentru războiul cu Iranul, relatează EFE, citată de Agerpres.

Informațiile privind existența acestei baze, la granița cu Arabia Saudită și Iordania, au apărut recent în presa internațională.

Operațiunea militară irakiană are ca obiectiv "perierea" zonei de deșert din Najaf și Karbala, situată la aproximativ 200 de kilometri sud de Bagdad, precum și a regiunii învecinate Al Nukhaib, se spune într-un comunicat militar difuzat de agenția oficială de presă INA.

Mișcarea vine la câteva zile după ce ziarul american The Wall Street Journal (WSJ) a dezvăluit prezența unei forțe israeliene într-o bază secretă din deșertul Nayaf.

Acolo a avut loc o confruntare în care și-a pierdut viața un soldat irakian.

Armata irakiană a confirmat acest incident într-un comunicat emis în ultimele ore, precizând că incidentul a avut loc în luna martie.

Din comunicatul autorităților de la Bagdad nu reiese, însă, prezența prelungită a unor baze sau forțe israeliene în zona desemnată.

Irakul confirmă că s-a confruntat în martie cu "forțe neidentificate și neautorizate"

"Acest incident a avut loc pe 5 martie 2026, când o forță de securitate irakiană (...) s-a confruntat cu detașamente neidentificate și neautorizate, sprijinite în acel moment de avioane.

Incidentul s-a soldat cu moartea unui membru al forței de securitate irakiene, doi răniți și avarierea unui vehicul.

Forțele noastre au dat dovadă de hotărâre, menținând presiunea (...), ceea ce a obligat detașamentele neautorizate să se retragă, profitând de acoperirea aeriană", se precizează în comunicatul emis de Comandamentul pentru operațiuni comine al armatei irakiene.

Israelul ar fi înființat o bază în Irak pentru războiul cu Iranul

După apariția articolului din WSJ, presa arabă și cea internațională au relatat că Israelul a constituit în Irak, între februarie și martie anul curent, o bază militară clandestină pe o pistă de aterizare abandonată din perioada lui Saddam Hussein.

Rolul acestei baze era de a susține operațiunile statului evreu, de pe poziții avansate, în războiul împotriva Iranului.

În martie 2026, trupele irakiene au început să cerceteze "activități neobișnuite" în deșertul din Najaf, după ce situația a fost semnalată de un păstor local.

Irakienii au fost atacați de forțele israeliene desfășurate în zonă, iar în urma confruntării care a urmat un soldat irakian a murit, iar alți doi au fost răniți.

Israelul păstrează tăcerea în legătură cu incidentul din Irak

Israelul a menținut tăcerea la nivel instituțional în această privință, iar armata sa a evitat să facă comentarii directe cu privire la recentele dezvăluiri ale WSJ.

În ceea ce privește acțiunea militară lansată de Bagdad în Najaf, la aceasta participă inclusiv Forțele de Mobilizare Populară, alcătuite din numeroase grupări șiite pro-iraniene, integrate în armată.

Forțele "avansează în interiorul deșertului din Najaf pe mai multe axe operaționale pentru (...) a asigura controlul asupra zonelor deșertice și de frontieră", se mai spune în comunicatul armatei irakiene.